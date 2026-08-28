Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.08.2026

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Thema: E-MobilitätBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Bank of China HBericht 2. Quartal 2026
BW LPGBericht 2. Quartal 2026
BYDBericht 2. Quartal 2026
BYD ElectronicBericht 2. Quartal 2026
Elevra LithiumBericht Geschäftsjahr 2026
FrontlineBericht 2. Quartal 2026
Ganfeng LithiumBericht 2. Quartal 2026
HafniaBericht 2. Quartal 2026
JungfraubahnBericht 2. Quartal 2026
LaiqonBericht 2. Quartal 2026
MEITUAN BBericht 2. Quartal 2026
Midea GroupBericht 2. Quartal 2026
PetroChinaBericht 2. Quartal 2026
StrabagBericht 2. Quartal 2026
Ubtech RoboticsBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BYD
Ubtech Robotics
STRABAG
Frontline
BW LPG
Laiqon
Ganfeng Lithium
Hafnia
Elevra Lithium
MEITUAN B
BYD Electronic
PetroChina
Jungfraubahn
Midea Group
Bank of China H

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