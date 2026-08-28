Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.08.2026
onvista · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bank of China H
|Bericht 2. Quartal 2026
|BW LPG
|Bericht 2. Quartal 2026
|BYD
|Bericht 2. Quartal 2026
|BYD Electronic
|Bericht 2. Quartal 2026
|Elevra Lithium
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Frontline
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ganfeng Lithium
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hafnia
|Bericht 2. Quartal 2026
|Jungfraubahn
|Bericht 2. Quartal 2026
|Laiqon
|Bericht 2. Quartal 2026
|MEITUAN B
|Bericht 2. Quartal 2026
|Midea Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|PetroChina
|Bericht 2. Quartal 2026
|Strabag
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ubtech Robotics
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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