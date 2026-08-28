Flutkatastrophe im Himalaya - Dammbruch an überlaufendem See droht

- von Saurabh Sharma und ⁠Gopal Sharma

Nuwakot, 28. Aug (Reuters) - Das Überlaufen eines durch Geröllmassen aufgestauten Sees an der Grenze zwischen Nepal und China hat am Freitag die Rettungsarbeiten im Katastrophengebiet unterbrochen und die Angst vor einer neuen Flutwelle geschürt. Nur zwei Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya mussten die Behörden beider Länder die Suche nach Überlebenden vorübergehend einstellen. Aus Sorge vor einem drohenden Bruch des Gerölldamms flüchteten Anwohner des nepalesischen Grenzdistrikts Rasuwa auf umliegende Hänge. Auch die Rettungskräfte auf der chinesischen Seite in ‌Tibet zogen sich laut Staatsmedien vorübergehend in sichere Gebiete zurück. In Nepal wurden die Einsätze für zunächst 90 Minuten ausgesetzt, wie ein Armeeoffizier erklärte.

Die Katastrophe war am Mittwoch durch den Einsturz eines Gletschers ausgelöst worden. Die Zahl der bestätigten Todesopfer in Nepal stieg am Freitag auf 469. ⁠Fast 1000 weitere Menschen ⁠werden in Nepal und Tibet noch vermisst. Nach dem Gletschereinsturz hatte sich eine gewaltige Lawine aus Geröll, Eis und Schlamm durch die Flusssysteme des Himalayas ergossen. Die Flutwelle verwüstete Dörfer und Täler und zerstörte Kraftwerke, Straßen und Brücken auf der Strecke zwischen Kathmandu und Lhasa in Tibet, die bei Wanderern und Pilgern beliebt ist.

Unter den Vermissten befinden sich mindestens 540 Ausländer. Das Geröll bildete in der Folge einen natürlichen Staudamm, der nun die flussabwärts gelegenen Ortschaften bedroht. Unter den Vermissten sind nach nepalesischen Angaben auch acht Deutsche. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte diese Zahl bislang nicht bestätigen. Man gehe ‌aber insgesamt von "sehr vielen Todesopfern" aus, hatte es am Donnerstag aus dem Ministerium geheißen.

WASSERSTAND IM ‌FLUSS STEIGT

China entsandte am Donnerstag ein achtköpfiges Ingenieurteam, um den See aus der Luft zu vermessen und ein dreidimensionales Modell zu erstellen. Bis Freitag schwoll die Wassermenge des aufgestauten Sees auf mehr als 2,5 Millionen Kubikmeter an. Noch am Vortag hatten die Ingenieure das Volumen auf 1,5 bis zwei Millionen Kubikmeter geschätzt. Der Verwaltungschef des ⁠schwer getroffenen Distrikts Rasuwa, Narendra Pariyar, erklärte, man habe Warnungen erhalten, dass der See über die Ufer getreten sei. "Wir sehen, dass der Wasserstand im Fluss ‌steigt", sagte er. Wie hoch das Wasser derzeit stehe, sei jedoch unklar.

Zuvor hatten ⁠nepalesische Rettungsteams Hubschrauber eingesetzt, um nach Überlebenden zu suchen und Hilfsgüter für Tausende von der Außenwelt abgeschnittene Menschen abzuwerfen. Einsatzkräfte bargen zudem Dutzende Leichen im Flachland. "Alle meine Angehörigen sind weg. Sie sind tot", sagte Dibga Tamang, die am Donnerstag aus Rasuwa gerettet worden war. "Ich habe niemanden mehr, der auf mich wartet. Alles und jeder ist weg. Es ist vorbei."

Trotz zahlreicher Hilfsangebote aus dem Ausland erklärte Nepal, keine ‌internationale Unterstützung bei den Such- und Rettungsarbeiten zu benötigen. Die Sicherheitskräfte des Landes ⁠übernähmen die Rettungsarbeiten selbst, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Ein ⁠südkoreanisches Helferteam befindet sich in Kathmandu, kam bislang jedoch nicht zum Einsatz.

TRUMP BIETET HILFE AN

Auf der chinesischen Seite hatten Rettungskräfte den besonders schwer betroffenen Grenzübergang Gyirong bis Donnerstagabend noch nicht erreicht, da die Zufahrtsstraße von Geröll blockiert war. Aufnahmen vom Mittwoch zeigten, wie Schlamm- und Geröllmassen Gebäude am Grenzübergang innerhalb weniger Sekunden mitgerissen hatten. In Tibet wurden am Donnerstag 558 Menschen vermisst, darunter 260 Ausländer. Bislang wurden auf chinesischer Seite drei Todesopfer bestätigt.

Chinas Ministerpräsident Li Qiang besuchte das Katastrophengebiet in Gyirong am Donnerstagnachmittag, was unterstreicht, welche Bedeutung Peking dem Unglück beimisst. US-Präsident Donald Trump bot Nepal Unterstützung an. Niemand habe je zuvor etwas Ähnliches gesehen, bei dem selbst sehr stabile Gebäude wie Streichhölzer weggefegt worden seien, sagte Trump. Die USA stünden bereit, jede gewünschte Hilfe zu leisten. Unter den Vermissten sind zudem zahlreiche US-Bürger, darunter eine Gruppe von zehn Männern aus dem Bundesstaat Virginia, ⁠die zu einer Wanderung zum Berg Kailash in Tibet aufgebrochen waren.

(Mitarbeit Sahana Bajracharya, Aftab Ahmed, Liz Lee, Yukun Zhang, Xiuhao Chen, Shi Bu, Sakshi Dayal, Kanjyik Ghosh, Shilpa Jamkhandikar, Hritam Mukherjee, Ashley Tang und Christine ChenBearbeitet von Lincoln Feast und Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)