Google passt im Streit mit EU-Kommission Richtlinien an

28. ⁠Aug (Reuters) - Die Alphabet-Tochter Google passt auf Druck der EU-Kommission ihre Spam-Richtlinien in Europa an, um eine drohende Wettbewerbsstrafe ‌abzuwenden. Die Änderung trete am Sonntag (30. August) in Kraft und gelte für ⁠die ⁠27 EU-Staaten sowie Island, Norwegen und Liechtenstein, teilte der US-Suchmaschinenbetreiber am Freitag mit. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bleibe die Regelung unverändert. Zuvor hatten ‌sich Verlage über bestimmte ‌Richtlinien ("Site Reputation Abuse") Googles beschwert, da diese sie ihrer Auffassung nach bei ⁠Suchergebnissen systematisch benachteiligten und damit Werbeeinnahmen ‌minderten. Damit verzerre ⁠Google den Wettbewerb.

Die EU-Kommission hatte eine Untersuchung auf Basis des Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA) ‌eingeleitet. Bei ⁠Verstößen gegen den DMA ⁠drohen Unternehmen rein theoretisch Strafen von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes. Google hatte in der Vergangenheit die Praxis verteidigt.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)