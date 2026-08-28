Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
28.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Pratteln, 28. August 2026
Halbjahresbericht 2026
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026
- Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 127,4 Mio. CHF (Vorjahr: 156,5 Mio. CHF).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf -15,3 Mio. CHF (Vorjahr: -31,0 Mio. CHF).
- Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kostensenkungen um 15,1 Mio. CHF auf 33,0 Mio. CHF (Vorjahr: 17,9 Mio. CHF)
Der Konzernumsatz lag zum 30. Juni 2026 produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 127,4 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 156,5 Mio. CHF. Wie bereits im Vorjahr werden höhere Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr erwartet, da die grösseren Kinostarts in diesem Zeitraum anstehen.
Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung sowie zur Optimierung der Geschäftsprozesse um 48,3 Mio. CHF auf 177,6 Mio. CHF (Vorjahr 226,0 Mio. CHF) reduziert werden.
Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen verbesserten sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -31,0 Mio. CHF auf -15,3 Mio. CHF und das Konzernperiodenergebnis von -35,7 Mio. CHF auf -21,2 Mio. CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.
Der detaillierte Halbjahresbericht 2026 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.
Die HLEE-Gruppe auf einen Blick
Angaben für den Konzern nach IFRS
|in Mio. CHF
|01.01. bis 30.06.2026
|01.01. bis 30.06.2025
|Abw. in %
|Umsatzerlöse
|127,4
|156,5
|-18,6
|EBIT
|-15,3
|-31,0
|n/a
|Konzernperiodenergebnis
|-21,2
|-35,7
|n/a
|Ergebnisanteil Anteilseigner
|-10,6
|-15,6
|n/a
|Ergebnis je Aktie (in CHF)
|-0,82
|-1,20
|n/a
|Segmentumsatz
|Film
|87,7
|101,2
|-13,3
|Sport und Event
|39,7
|55,3
|-28,3
|Segmentergebnis
|Film
|-6,5
|-4,2
|n/a
|Sport und Event
|-5,1
|-23,5
|n/a
|in Mio. CHF
|30.06.2026
|31.12.2025
|Abw. in %
|Bilanzsumme
|524,1
|558,0
|-6,1
|Eigenkapital
|-77,3
|-56,2
|n/a
|Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
|285,0
|282,8
|0,8
|Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
|16,6
|22,0
|n/a
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
info@hlee.ch
http://www.hlee.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Event and Entertainment AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 226 05 97
|Fax:
|+41 41 226 05 98
|E-Mail:
|info@hlee.ch
|Internet:
|www.hlee.ch
|ISIN:
|CH0003583256
|Valorennummer:
|896040
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2390496
|Ende der Mitteilung
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