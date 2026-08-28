Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026



28.08.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 28. August 2026

Halbjahresbericht 2026

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 127,4 Mio. CHF (Vorjahr: 156,5 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf -15,3 Mio. CHF (Vorjahr: -31,0 Mio. CHF).

Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kostensenkungen um 15,1 Mio. CHF auf 33,0 Mio. CHF (Vorjahr: 17,9 Mio. CHF)

Der Konzernumsatz lag zum 30. Juni 2026 produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 127,4 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 156,5 Mio. CHF. Wie bereits im Vorjahr werden höhere Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr erwartet, da die grösseren Kinostarts in diesem Zeitraum anstehen.

Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung sowie zur Optimierung der Geschäftsprozesse um 48,3 Mio. CHF auf 177,6 Mio. CHF (Vorjahr 226,0 Mio. CHF) reduziert werden.

Aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen verbesserten sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -31,0 Mio. CHF auf -15,3 Mio. CHF und das Konzernperiodenergebnis von -35,7 Mio. CHF auf -21,2 Mio. CHF gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.

Der detaillierte Halbjahresbericht 2026 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick

Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2026 01.01. bis 30.06.2025 Abw. in % Umsatzerlöse 127,4 156,5 -18,6 EBIT -15,3 -31,0 n/a Konzernperiodenergebnis -21,2 -35,7 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -10,6 -15,6 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,82 -1,20 n/a Segmentumsatz Film 87,7 101,2 -13,3 Sport und Event 39,7 55,3 -28,3 Segmentergebnis Film -6,5 -4,2 n/a Sport und Event -5,1 -23,5 n/a in Mio. CHF 30.06.2026 31.12.2025 Abw. in % Bilanzsumme 524,1 558,0 -6,1 Eigenkapital -77,3 -56,2 n/a Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 285,0 282,8 0,8 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 16,6 22,0 n/a

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