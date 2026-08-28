Importpreise steigen wieder stärker - Energie deutlich teurer

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Höhere Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs haben die deutschen Importpreise im Juli stärker steigen lassen. Sie legten um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am ‌Freitag mitteilte. Im Juni lag das Plus bei 6,1 Prozent, nachdem es bereits im Mai mit ebenfalls 6,8 Prozent den ⁠stärksten Anstieg ⁠seit rund dreieinhalb Jahren gegeben hatte. Von Juni auf Juli zogen die Einfuhrpreise um 0,2 Prozent an.

Zugleich konnten die deutschen Exporteure die stärksten Preiserhöhungen seit rund dreieinhalb Jahren durchsetzen. Die Ausfuhrpreise stiegen im Juli um 4,2 Prozent im Vergleich zum ‌Vorjahresmonat. Dies war der kräftigste Anstieg ‌seit Februar 2023.

Auch diesmal steckt vor allem ein sprunghafter Anstieg der Energiepreise hinter den höheren Importkosten: Diese legten im Vorjahresvergleich um 26,4 Prozent ⁠zu. Mineralölerzeugnisse (+47,5 Prozent), Erdöl (+22,3 Prozent), Strom (+19,7 Prozent), Erdgas (+18,8 Prozent) und Steinkohle (+17,5 ‌Prozent) kosteten deutlich mehr. Bei ⁠den Mineralölerzeugnissen verteuerten sich insbesondere Schmier- und andere Öle (+99,0 Prozent), Flugturbinenkraftstoff aus Kerosin (+62,6 Prozent), Dieselkraftstoff und leichtes Heizöl (+52,4 Prozent) und Motorenbenzin (+50,3 Prozent).

Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte ‌und Rohstoffe aus dem Ausland ⁠bezieht, wirken sich die Einfuhrpreise ⁠früher oder später auch auf die allgemeine Inflation aus. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise mit 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat wieder stärker, nachdem der staatliche Tankrabatt ausgelaufen war. Für August rechnen viele Ökonomen mit einem Anstieg auf 2,9 Prozent. Der seit Ende Februar andauernde Iran-Krieg hat die Weltmarktpreise für Öl und Gas in die Höhe getrieben. Ein dauerhafter Frieden ⁠ist noch nicht in Sicht.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)