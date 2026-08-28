IRW-News: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration ermittelt mehrere unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Antimon-/Wolframprojekt George Lake South neben der ehemals produzierenden Mine Lake George

IRW-PRESS: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration ermittelt mehrere unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Antimon-/Wolframprojekt George Lake South neben der ehemals produzierenden Mine Lake George

Vancouver, B.C. - 28. August 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (ADDY - CSE) (SPMTF - OTC) (A41AGV - WKN) (das Unternehmen oder Adelayde) freut sich, die Ergebnisse der vor Kurzem abgeschlossenen magnetischen Flugvermessung über dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Antimonprojekt George Lake South (das Konzessionsgebiet) in York County in New Brunswick und der anschließenden geophysikalischen 3D-Inversion bekannt zu geben. Anhand der von der unabhängigen geowissenschaftlichen Beratungsfirma Geoscience North absolvierten und ausgewerteten Arbeiten konnten mehrere eigenständige, bislang unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet ermittelt werden, die eine ähnliche geophysikalische Signatur wie jene des mineralisierten Systems in der angrenzenden, ehemals produzierenden Antimon-Wolfram-Molybdän-Gold-Mine Lake George aufweisen. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Highlights

· Mit einer neuen hochauflösenden Flugvermessung der Gesamtmagnetfeldstärke (TMI) direkt über dem Konzessionsgebiet konnten mehrere kohärente, eigenständige Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke auf dem Konzessionsgebiet von Adelayde ermittelt werden, die eine ähnliche Beschaffenheit und Intensität wie die Anomalien aufweisen, die mit den historischen Lagerstätten Lake George in Zusammenhang stehen.

· Die Modellierung der neuen Messdaten anhand dreidimensionaler magnetischer Vektorinversion (MVI) bestätigt, dass es sich bei den magnetischen Anomalien um reale geologische Merkmale in Oberflächennähe anstelle von Messartefakten handelt, und ermöglicht eine Definition ihrer ungefähren Größe, Tiefe und Ausrichtung für die Planung von Anschlussarbeiten.

· Die magnetischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet liegen entlang desselben regionalen Strukturkorridors, der mit dem Verlauf der Magaguadavic Fault in Zusammenhang steht und der die Mine Lake George und andere Zinn-Wolfram-Antimon-Vorkommen im Südwesten von New Brunswick beherbergt.

· Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des metamorphischen Kontakthofs des Pokiok Batholith, desselben geologischen Milieus, das mit der Mineralisierung in den Lagerstätten Lake George in Verbindung gebracht wird, und innerhalb der breiteren Ausmaße eines regional bedeutenden geochemischen Antimontrends in Geschiebematerial, dessen Zentrum im Revier Lake George liegt.

· Die neu ermittelten magnetischen Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet wurden bislang noch nicht anhand von Bohrungen erprobt und stellen daher mehrere neue vorrangige Explorationsziele für das Unternehmen dar.

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Abb.1 - Linke Seite: 3D-Modell des magnetischen Grundgebirges mit MVI-Magnetismus von > 0,00018 (grün) in Draufsicht. Rechte Seite: Gesamtmagnetfeldstärke.

Dieser neue geophysikalische Datensatz vermittelt uns zum ersten Mal ein klares Bild dessen, was sich im Untergrund bei George Lake South verbirgt, und zeigt mehrere Zielgebiete auf, deren Existenz uns nicht bewusst war, so James Nelson, President von Adelayde. Unser Konzessionsgebiet liegt direkt im Streichen einer Mine, die mit Unterbrechungen jahrzehntelang in Betrieb war, und diese neuen Zielgebiete weisen ähnliche geophysikalische Signaturen auf wie das dortige mineralisierte System. Wir halten dies für eine solide Grundlage für die Planung zielgerichteter, kostengünstiger Anschlussarbeiten auf unserem eigenen Grund. Wir erarbeiten umgehend Pläne, um diese positiven Ergebnisse mit einem detaillierteren Arbeitsprogramm weiterzuverfolgen, wobei wir auch so bald wie möglich Bohrungen durchführen wollen.

Über das Antimonprojekt George Lake South

Das Antimonprojekt George Lake South befindet sich in York County in der kanadischen Provinz New Brunswick, unmittelbar südöstlich der historischen Mine Lake George, in der ab Anfang des 20. Jahrhunderts mit Unterbrechungen Antimon, Wolfram, Molybdän und Gold gefördert wurden. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über Flächen entlang desselben regionalen geologischen Trends und befindet sich innerhalb des Kontakthofs des Pokiok Batholith, eines Milieus, das das Unternehmen als höffig für Antimon und damit verbundene Mineralisierungen erachtet.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Alan King, PGeo, geprüft und genehmigt. Herr King ist vom Unternehmen unabhängig und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonlagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Adelayde aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@adelaydeexp.com.

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

E: info@adelaydeexp.com

W: www.adelaydeexp.com

2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC, V7Y 1K8

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu gehören unter anderem Aussagen zur Bedeutung der neu identifizierten magnetischen Ziele, zu den Explorationsplänen des Unternehmens und zum Potenzial des Konzessionsgebiets, eine Mineralisierung zu beherbergen, die derjenigen in der Mine Lake George ähnelt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrung und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Bei den identifizierten magnetischen Zielen handelt es sich lediglich um geophysikalische Anomalien; sie wurden auf dem Konzessionsgebiet noch nicht anhand von Bohrungen erprobt, und es besteht keine Gewissheit, dass ein Explorationsziel zur Entdeckung einer Minerallagerstätte führen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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