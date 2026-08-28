IRW-News: Miningscout: Hochgradige Funde: Ontario erlebt neuen Goldrausch

IRW-PRESS: Miningscout: Hochgradige Funde: Ontario erlebt neuen Goldrausch

Ontarios Goldexplorer erleben einen erfolgreichen Sommer: Zahlreiche Unternehmen melden Bohrungen mit hohen Gehalten. Das Potenzial vieler Projekte wächst laufend, die Aktienkurse reagieren.

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) erweitert seine Landposition in Ontario: Über eine Optionsvereinbarung sicherte sich das Unternehmen Mitte August den Zugriff auf die 122 Mineralienkonzessionen des Lost Lake-Projekts im Gold Rock Mining Camp im Norden der Provinz. Die Option wird ebenso wie ihre spätere Ausübung mit Cash und eigenen Aktien bezahlt. Die flächenmäßige Expansion bei Gold Rock folgt auf Erkenntnisse in der Tiefe. Ende Juli hatte Dryden Gold die Entdeckung zweier neuer goldhaltiger Strukturen auf den bisherigen Ländereien gemeldet.

Dryden Gold entdeckt bei Gold Rock neue goldhaltige Strukturen

Eine der Strukturen liegt in 250-500 Metern Tiefe. Die Geologen nehmen aufgrund der Konsistenz der Struktur und der Mineralisierung an, dass es sich um einen bedeutenden mineralisierten Korridor handeln könnte. Die zweite Struktur wurde in einem einzelnen Bohrloch entdeckt.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die mit den ersten Bohrungen 2023 ihren Anfang nahm. Seitdem hat Dryden Gold 34.000 Bohrmeter zurückgelegt und die mineralisierte Zone von drei Strukturen und zwei hochgradigen Zonen auf über fünfzehn Strukturen und ein Dutzend hochgradige Zonen erweitert. Unter den jüngsten Bohrergebnissen: 3,38 Gramm Gold pro Tonne über 4,30 Meter, einschließlich 19,90 Gramm über 0,50 Meter

Gute Stimmung in Ontarios Explorationscamps ist derzeit keine Seltenheit. Auf die steigenden Goldpreise folgten steigende Explorationsausgaben - die nun in immer kürzeren Abständen Ergebnisse nach sich ziehen. In den letzten Wochen meldeten zahlreiche Goldexplorer in Ontario starke Ergebnisse.

Ontarios Goldexplorer mit starken Ergebnissen

Die Cadillac Mines Aktie legte deutlich zu. Der Anlass: Das Unternehmen teilte mit, dass neue Bohrungen auf dem ehemaligen Goldabbaugebiet Kerr-Addison möglicherweise auf ein größeres Goldvorkommen im Tagebau hindeuten. Eine Bohrung lieferte ab einer Tiefe von 259 Metern rund 23 Meter mit einem Goldgehalt von 3,08 Gramm pro Tonne, darunter 6,4 Meter mit 5,26 Gramm Gold pro Tonne ab 260 Metern. Eine weitere Bohrung ergab 2,13 Gramm Gold pro Tonne über 38 Meter ab einer Tiefe von 192 Metern.

Discovery Mining veröffentlichte am 5. August Bohrergebnisse für das Dome-Projekt nahe Timmins, bei dem Ende 2026 eine aktualisierte MRE ansteht. Gemeldet wurden unter anderem 9,09 Gramm Gold pro Tonne über 17,3 Meter.

Onyx Gold berichtete am 19. August über Bohrergebnisse auf dem Munro-Croesus-Projekt 75 Kilometer östlich von Timmins. Gebohrt wurde in den Zonen Argus Main und Argus West, zwei von mehreren mineralisierten Zonen, die innerhalb des größeren Argus-Goldsystems erkundet werden.

Bei Argus Main lieferte die Bohrung MC26-340 einen der ergiebigsten Abschnitte mit hohem Goldgehalt, der bisher in der Zone erbohrt wurde. Er wies 1,7 Gramm Gold pro Tonne über 67,0 Meter auf, darunter 4,1 Gramm über 24,5 Meter und 13,2 Gramm über 6,0 Meter, einschließlich 73,4 Gramm über 1,0 Meter in Verbindung mit sichtbarem Gold.

STLLR Gold meldete am 10. August Assay-Ergebnisse vom Jonpol-Deposit auf dem Tower-Gold-Projekt im Timmins Mining Camp. Unter den Resultaten: 12,46 Gramm Gold pro Tonne über 16,17 Meter und 18,62 Gramm pro Tonne über 5,3 Meter.

Ende Juli meldete Galleon Gold Ergebnisse für das Goldprojekt West Cache in Timmins. Gemeldet wurden unter anderem 6,25 Gramm Gold pro Tonne über 10,2 Meter, einschließlich 10,17 Gramm über 4,95 Meter.

Gold Rock: Fünf Bohrungen identifizierten neue Struktur

Dryden Gold-Präsidentin Maura Kolb ist derweil zuversichtlich, mit Gold Rock ein tragfähiges Explorationsprojekt zu entwickeln, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Gold Rock erschließt weiterhin zahlreiche vielversprechende neue hochgradige Goldvorkommen in einem sich stetig erweiternden Gebiet. So sei eine der neu entdeckten mineralisierten Strukturen bereits nach fünf Bohrungen identifiziert worden. Kolb ist überzeugt: Die erfolgreiche Identifizierung weiterer oberflächennaher hochgradiger Zonen wird das Potenzial des Tagebaus Gold Rock weiter untermauern.

Der Aktienkurs notiert derzeit weiterhin noch im unteren Bereich eines breiten, nunmehr einjährigen Korridors. Weitere Erfolge im laufenden Explorationsprogramm sollten dem Kurs neuen Schub verleihen - zumal sich das Umfeld für Edelmetallaktien derzeit weiter aufhellt und man in der letzten Finanzierungsrunde starke langfristig orientierte Ankerinvestoren gewinnen konnte, die an den Projekterfolg glauben.

Weitere Informationen zu Dryden Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/dryden-gold-corp/

Unternehmen: Dryden Gold

TSXV: DRY

WKN: A3E1GE

ISIN: CA26245V1013

Webseite: https://drydengold.com

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