KI-Story zündet nicht in Europa

Tech-Euphorie erreicht Europa nicht

Konsumklima verbessert sich

Notenbankauftritte im Fokus

Die Wall Street startete gestern mit Rückenwind in den Handel. Nvidia hat mit einem erneut kräftigen Umsatzsprung und einem über den Erwartungen liegenden Ausblick den KI-Optimismus neu entfacht. Die Aktie gewann rund 9 %, der Nasdaq Composite stieg bis zum Handelsschluss um 1,5 %, während der S&P 500 knapp 1 % zulegte. Auch US-Softwarewerte erholten sich deutlich. Allem voran profitierten Salesforce und CrowdStrike von angehobenen Jahresprognosen. In Europa blieb die Tech-Euphorie dagegen gedämpft und erfasste nicht die Breite der Anleger. Der DAX schloss lediglich 0,3 % höher, der Euro Stoxx 50 verlor hingegen 0,7 %. Das signalisiert, dass die KI-Story zwar die US-Technologiebörsen trägt, aber nicht ausreicht, um die Belastungen durch geopolitische Risiken, Handelskonflikte sowie Konjunktur- und Inflationssorgen am europäischen Markt zu überdecken. Hinzu kommt, dass der KI-Boom erste Schatten wirft. Beispielsweise soll Nvidia Teile eines Finanzierungsmodells für kleinere KI-Cloudanbieter pausiert haben, wie gestern das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider berichtete. Anleger fürchten, dass Kreditunterstützung und Rückmietungen von Rechenkapazität die Nachfrage künstlich stützen könnten und zudem kartellrechtliche Fragen im Raum stehen.Höhere Einkommenserwartungen und erste konjunkturelle Lichtblicke lassen die Stimmung der Verbraucher hierzulande wieder etwas freundlicher werden. Das GfK-Konsumklima steigt für September überraschend um 2,8 Punkte auf -26,6 Zähler. Zwar bleibt das Niveau ausgesprochen niedrig, doch der Trend weist nach oben. Treiber der Erholung sind vor allem die Einkommenserwartungen. Der Indikator sprang um 16,2 Punkte auf 1,7 Zähler und erreichte damit den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Rückenwind versprechen auch die Tarifabschlüsse. Nach WSI-Berechnungen dürften die Löhne 2026 nominal um durchschnittlich 3,1 % steigen. Bei einer Inflation von 2,4 % im ersten Halbjahr ergäbe sich ein realer Einkommenszuwachs von 0,7 %. Für einen nachhaltigen Konsumimpuls reicht das bislang nicht. Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen wie Autos oder Möbeln verharrt mit -9,8 Punkten nahe dem Vormonatsniveau. Geopolitische Unsicherheit und die Erfahrung hoher Preissteigerungen halten viele Haushalte weiter zum Sparen an. Indes verbessern sich auch die Konjunkturerwartungen - bereits zum vierten Mal hintereinander. Das überraschend kräftige BIP-Wachstum im zweiten Quartal und die bessere Stimmung in den Unternehmen nähren die Hoffnung auf eine allmähliche wirtschaftliche Erholung.Heute liefert die EU-Kommission mit dem Wirtschaftsvertrauen und der Industrieumfrage für August zwei zentrale Frühindikatoren. Damit steht zur Mittagszeit die Frage im Raum, ob die europäische Konjunktur zumindest an Stabilität gewinnt oder ob die Industrie weiter als Bremsklotz für die Erholung wirkt. Der Blick wandert am Nachmittag über den Atlantik. Dort steht zum einen mit dem Chicago Einkaufsmanagerindex ein frischer Stimmungsindikator aus einem wichtigen US-Industriezentrum an. Darüber hinaus wird die endgültige Lesung des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan veröffentlicht. Im Zentrum des Handelstags steht schließlich Jackson Hole. Fed-Chef Kevin Warsh spricht um 16:00 Uhr. Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet. Zum europäischen Schlussakkord tritt Isabel Schnabel in Jackson Hole auf. Die EZB bestätigt ihre Teilnahme an einer Podiumsdiskussion über Finanzinnovation sowie deren Folgen für Zahlungsverkehr und Geldpolitik.