LBBW hält Gewinn trotz Konjunkturflaute stabil

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat trotz schwächelnder Konjunktur und geopolitischer Risiken im ersten Halbjahr 2026 ein stabiles Ergebnis eingefahren. Der Gewinn vor Steuern stieg binnen Jahresfrist leicht auf 708 von 705 Millionen Euro, wie Deutschlands ‌größte Landesbank am Freitag mitteilte. "Wir gehen unverändert davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis von über 1,1 Milliarden Euro ⁠vor Steuern ⁠erreichen werden", sagte LBBW-Chef Rainer Neske. 2025 hatte das Stuttgarter Institut noch knapp 1,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht.

Den konjunkturellen Gegenwind der ersten sechs Monate dieses Jahres bekam die LBBW bei der höheren Risikovorsorge zu spüren. Für drohende Kreditausfälle - vor allem für einzelne Engagements ‌im Immobiliengeschäft und bei Firmen - musste die Landesbank ‌121 (Vorjahr: 107) Millionen Euro zurücklegen. Insgesamt machten die Risikokosten 15 Prozent des Kreditbuchs aus und seien damit im Branchenvergleich weiter niedrig, hieß es.

PRIVATKUNDEN STÜTZEN - ⁠FIRMENKUNDENGESCHÄFT SCHWÄCHELT

Im Segment Immobilien und Infrastrukturfinanzierungen sank der Vorsteuergewinn um zehn ‌Prozent auf 171 Millionen Euro und ⁠spiegelte das schwierige Umfeld an den Immobilienmärkten wider. Die Sparte mit Firmenkunden verlor rund 13 Prozent auf 312 Millionen Euro. Beim Kapitalmarktgeschäft blieb der Gewinn weitgehend stabil, während die LBBW ‌ihr Ergebnis beim Geschäft mit ⁠Privatkunden und Sparkassen spürbar steigern konnte.

Die ⁠Eigenkapitalrendite fiel leicht auf 8,3 von 8,6 Prozent und das Verhältnis von Kosten und Erträgen, die Cost-Income-Ratio, verbesserte sich dank stabiler Erträge bei sinkenden Kosten auf 60,4 (VJ: 61,8) Prozent. "Die aktuelle wirtschaftliche Umbruchphase bringt für unsere Kunden und für uns als LBBW neben Herausforderungen auch große Chancen", sagte Konzernchef Neske. Als Universalbank könne die LBBW Kunden bei Investitionen, Transformation und Wachstum verlässlich begleiten.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)