LBBW plädiert für Verkauf von NordLB-Anteilen an das Land Niedersachsen

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) macht sich für einen Rückzug der bundesdeutschen Sparkassen und der anderen Landesbanken aus der NordLB stark. Sieben Jahre nach der Rettung des Hannoveraner Instituts verhandelt das Land Niedersachsen aktuell mit beiden Parteien darüber, ihnen ‌ihre Anteile von zusammen knapp 24 Prozent an der NordLB abzukaufen. "Ich stehe dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber", sagte LBBW-Chef Rainer Neske dem "Handelsblatt" am Freitag. "Es ⁠ist richtig, ⁠dass die Gelder nach der solidarischen Rettungsaktion 2019 zurückgeführt werden", erklärte Neske. "Ein Rückkauf der Anteile durch das Land Niedersachsen ist dafür eine gute Möglichkeit." Der LBBW-Chef ist einer der wenigen Finanzmanager, die sich überhaupt offen zu diesem Thema äußern.

Nach der Rettung der NordLB hatte es wiederholt ‌Streit zwischen den Landesbanken, den Sparkassen und dem ‌Land Niedersachsen über die Ausrichtung der NordLB gegeben. In den vergangenen Jahren hat die Landesbank aus Hannover deutlich bessere Zahlen vorgelegt und ihren Gewinn nachhaltig gesteigert. ⁠So kletterte das Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2026 um 40 Prozent auf ‌370 Millionen Euro.

"Wir sind alle sehr ⁠zufrieden, wie sich die NordLB in den vergangenen Jahren entwickelt hat", sagte Neske. "Deshalb sollte man jetzt die konstruktiven Gespräche weiterführen und dann zügig eine Entscheidung treffen." Niedersachsen ist mit rund 58 Prozent ‌bereits Mehrheitseigner der NordLB.

Das Institut musste ⁠2019 nach Milliardenverlusten durch faule Schiffskredite ⁠mit einer Kapitalspritze von 3,6 Milliarden Euro gerettet werden. In die Bresche sprangen damals neben den Alt-Eigentümern auch die bundesweiten Sparkassen und Landesbanken, darunter die LBBW mit 757 Millionen Euro. Diese wollen nun mit Ende der Stützung wieder aussteigen, verlautete aus dem Umfeld der Bank. Niedersachsen will diese Anteile von knapp 24 Prozent übernehmen und könnte dann mit fast 82 Prozent durchregieren, weil für wichtige Beschlüsse eine 80-Prozent-Mehrheit ⁠nötig ist.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)