Merz plant offenbar zunächst keine Gespräche mit UniCredit zur Commerzbank

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz plant derzeit keine Gespräche mit der italienischen UniCredit zur Übernahme der Commerzbank. Ein Regierungssprecher sagte am Freitag in Berlin, er habe keine Treffen dazu anzukündigen. ‌Die Commerzbank spiele eine wichtige Rolle für die Finanzierung des Mittelstands in Deutschland und sei damit wichtig für ⁠Finanzstandort. Dies ⁠müsse auch künftig sichergestellt werden.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Bundesregierung ihre Blockadehaltung gegenüber einer Übernahme der Commerzbank aufgibt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wolle nun doch mit UniCredit-Chef Andrea Orcel reden und habe ihn zu einem Treffen ‌am 14. September 2026 nach Berlin ‌eingeladen, hatte die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfahren. Orcel nahm die Einladung einem Vertrauten zufolge an.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte, ⁠die Position der Bundesregierung sei bekannt. Sie habe sich nicht ‌geändert und solle in dem ⁠Gespräch deutlich gemacht werden. Das Treffen komme zustande, weil auch die beiden Banken mittlerweile in Gesprächen seien.

Die Mailänder haben mittlerweile Zugriff auf bis zu 49,65 ‌Prozent der Commerzbank-Anteile. Der Bund, ⁠der nach der Rettung in ⁠der globalen Finanzkrise aktuell noch gut zwölf Prozent an dem Frankfurter Institut hält, hatte sich lange gegen die Übernahme gestemmt, ebenso wie das Management der Commerzbank. Das Vorgehen von Orcel wurde als feindselig und aggressiv beschrieben. Der UniCredit-Chef hatte seinerseits auf Gespräche mit der Bundesregierung und den Arbeitnehmervertretern gedrängt.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)