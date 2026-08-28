Opferzahl nach Himalaya-Katastrophe stiegt weiter - Warnung vor neuer Sturzflut

(Stellt im ⁠zweiten Absatz klar, dass es sich um einen aufgestauten See handelt, nicht um zwei Seen.)

Nuwakot, 28. Aug (Reuters) - Zwei Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya ist die ‌Zahl der Toten in Nepal nach Angaben der Behörden auf 469 gestiegen. Rettungskräfte suchten am Freitag mit schwerem ⁠Gerät in ⁠den Schlammmassen nach Überlebenden, während die Hoffnung auf Rettung schwand. Fast 1000 Menschen, darunter mindestens 540 Ausländer, werden in Nepal und der angrenzenden chinesischen Region Tibet noch vermisst, nachdem am Mittwochmorgen gewaltige Schlamm- und ‌Wassermassen durch Täler und Dörfer in ‌der Grenzregion zwischen Nepal und Tibet schossen. Ausgelöst wurde die Katastrophe ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Gletscherabbruch. Auf der ⁠chinesischen Seite wurden bislang drei Tote bestätigt.

Die Region ist ‌von einer weiteren Sturzflut bedroht, ⁠da ein durch Geröll und Trümmer aufgestauter Seen, der sich auf beiden Seiten der Grenze gebildet hat, brechen könnten. Rund drei Millionen Kubikmeter Wasser ‌sollen in den kommenden ⁠drei Tagen in den See ⁠fließen, wie die chinesischen Behörden mitteilten. Es werde versucht, einen Abflusskanal zu graben, um den Druck auf die Barriere zu mindern. Der Zugang zu dem Gebiet gestaltet sich den Angaben zufolge jedoch wegen steiler Klippen als sehr schwierig.

(Bericht von Saurabh Sharma und Gopal Sharma, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)