Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 28.08.2026 / 13:44 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: Sechsmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 28.08.2026 Target price: EUR3,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 3,80. Zusammenfassung: Der Sechsmonatsbericht zeigte eine stabile operative Entwicklung, aber auch ein Unternehmen, das nach wie vor zwischen einer sich verbessernden operativen Basis und anhaltenden Finanzierungsproblemen hin- und hergerissen ist. Das LFL-Mietwachstum erreichte 2,7%, die Neubewertungen blieben stabil, und dank der jüngsten Refinanzierungs- und Schuldenmanagementmaßnahmen konnte AT seine Laufzeiten bis 2028 verlängern. Gleichzeitig sorgen die höhere Beteiligung von GCP, der Auslauf der Aktienrückkäufe und eine Pipeline von Mietsteigerungen in Höhe von EUR55 Mio. durch Umnutzungen und Neupositionierungen für konkrete Ertragstreiber. Unserer Ansicht nach ist das Timing der Knackpunkt. Es wird einige Zeit dauern, bis diese Wachstumshebel die höheren Refinanzierungskosten ausgleichen können, was bedeutet, dass das FFOPS-Wachstum eher eine mittelfristige Entwicklung ist. Dennoch sehen wir, dass AT diese Phase auf einer deutlich solideren Basis angeht, da das Refinanzierungsrisiko erheblich reduziert wurde und das interne Wachstum zunehmend sichtbar wird. Angepasste Schätzungen und ein aktualisiertes DCF-Modell deuten auf einen fairen Wert pro Aktie von EUR3,80 (zuvor: EUR4,10) hin, was einem Aufwärtspotenzial von 90% entspricht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.10 to EUR 3.80. Abstract: Six month reporting showed steady operational performance but also a company still caught between an improving operational platform and a stubborn financing drag. LFL rental growth reached 2.7%, valuations held firm, plus recent refinancing and liability-management measures have extended AT's maturity runway through 2028. Meanwhile, the higher GCP stake, winding-down share buybacks and a EUR55m rental uplift pipeline from conversions and repositionings provide tangible earnings drivers. In our view, the rub is timing. These growth levers will take time to override higher refinancing costs, meaning FFOPS expansion is more of a mid-term story. We nevertheless see AT entering this stretch on a much sturdier footing with refinancing risk greatly reduced and internal growth increasingly visible. Our updated forecasts and DCF model point to fair value per share of EUR3.8 (old: 4.1) equal to upside of 90%. We maintain our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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