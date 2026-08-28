Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

28.08.2026 / 13:44 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

     Company Name:                Aroundtown SA
     ISIN:                        LU1673108939

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        28.08.2026
     Target price:                EUR3,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 3,80.

Zusammenfassung:
Der Sechsmonatsbericht zeigte eine stabile operative Entwicklung, aber auch
ein Unternehmen, das nach wie vor zwischen einer sich verbessernden
operativen Basis und anhaltenden Finanzierungsproblemen hin- und hergerissen
ist. Das LFL-Mietwachstum erreichte 2,7%, die Neubewertungen blieben stabil,
und dank der jüngsten Refinanzierungs- und Schuldenmanagementmaßnahmen
konnte AT seine Laufzeiten bis 2028 verlängern. Gleichzeitig sorgen die
höhere Beteiligung von GCP, der Auslauf der Aktienrückkäufe und eine
Pipeline von Mietsteigerungen in Höhe von EUR55 Mio. durch Umnutzungen und
Neupositionierungen für konkrete Ertragstreiber. Unserer Ansicht nach ist
das Timing der Knackpunkt. Es wird einige Zeit dauern, bis diese
Wachstumshebel die höheren Refinanzierungskosten ausgleichen können, was
bedeutet, dass das FFOPS-Wachstum eher eine mittelfristige Entwicklung ist.
Dennoch sehen wir, dass AT diese Phase auf einer deutlich solideren Basis
angeht, da das Refinanzierungsrisiko erheblich reduziert wurde und das
interne Wachstum zunehmend sichtbar wird. Angepasste Schätzungen und ein
aktualisiertes DCF-Modell deuten auf einen fairen Wert pro Aktie von EUR3,80
(zuvor: EUR4,10) hin, was einem Aufwärtspotenzial von 90% entspricht. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.10 to EUR 3.80.

Abstract:
Six month reporting showed steady operational performance but also a company
still caught between an improving operational platform and a stubborn
financing drag. LFL rental growth reached 2.7%, valuations held firm, plus
recent refinancing and liability-management measures have extended AT's
maturity runway through 2028. Meanwhile, the higher GCP stake, winding-down
share buybacks and a EUR55m rental uplift pipeline from conversions and
repositionings provide tangible earnings drivers. In our view, the rub is
timing. These growth levers will take time to override higher refinancing
costs, meaning FFOPS expansion is more of a mid-term story. We nevertheless
see AT entering this stretch on a much sturdier footing with refinancing
risk greatly reduced and internal growth increasingly visible. Our updated
forecasts and DCF model point to fair value per share of EUR3.8 (old: 4.1)
equal to upside of 90%. We maintain our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d4951df1ae7626c48a1933bf43641727

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=1c3217b8-a2d5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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