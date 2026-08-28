Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 28.08.2026 / 10:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.08.2026 Kursziel: 13,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Operativ starkes Quartal ohne Einmalerträge aus Schiffsverkäufen Heute veröffentlichte Ernst Russ den H1-Bericht und erläuterte diesen im Rahmen eines Earnings Call auf AIRTIME. Das Management kündigte für morgen einen 'Deep Dive' zur Transformation auf dem HIT an und steht dort für Einzelgespräche zur Verfügung. [Tabelle] Operativ starkes Q2: Nach einem leichten Umsatzrückgang im Q1 (-7,6% yoy) zog der Umsatz in Q2 um 5,1% auf 40,9 Mio. EUR an. Die auf den ersten Blick rückläufigen Ergebniskennzahlen sind dabei von einmaligen Gewinnen aus Schiffsveräußerungen (32,2 Mio. EUR) in H1/2025 verzerrt. Bereinigt um diese konnte das EBIT um 5,6% yoy auf 24,6 Mio. EUR gesteigert werden. Ausblick und operative Treiber: Das Management hat die kürzlich angehobene Jahresprognose, welche den Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der EF Emira i.H.v. 12,8 Mio. EUR in Q3/26 berücksichtigt, bestätigt. Wir prognostizieren, dass das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis das obere Ende der Guidance-Spanne erreicht. So erwarten wir einen H2-Umsatz trotz eines etwas schwächeren USD und einer durch mehr Werftaufenthalte leicht geringeren Verfügbarkeit leicht über Vorjahr. Nach dem Verkauf der EF Emira (Übergabe im Juli 2026) liegt die Flottengröße aktuell bei 26 Schiffen auf demselben Niveau wie zur Jahresmitte 2025. Allerdings liegt die durchschnittliche USD-Charterrate zum Halbjahr mit 19.716 USD/Tag um 13,2% höher als vor Jahresfrist und stieg per Ende Juli 2026 weiter auf 19.753 USD/Tag an. Aufgrund der zuletzt gestiegenen Charterraten sowie der geringen Verfügbarkeit von Feeder-Containerschiffen dürften die nächsten Renewals eher zu einem Anstieg der durchschnittlichen Charterraten führen, obwohl Ernst Russ bestrebt sein wird, die Laufzeit der Verträge weiter anzuheben. Unsere Schätzungen, die nicht nur für 2026, sondern vor allem für die Folgejahre deutlich über dem Konsensus liegen, erscheinen dennoch aufgrund der gestiegenen Charterraten zunehmend konservativ. Der auf beeindruckende 688,6 (ohne Neubauten: 382,2) Mio. USD im Jahresvergleich stark gestiegene Charter Backlog ergibt eine gute Visibilität. Fazit: Die Aktie ist u.E. deutlich unterbewertet. Allein der duch das 'Abfahren' des bestehenden Charter Backlog generierte FCF entspricht in etwa dem aktuellen EV. Die Verlängerung des Vorstandsmandats von Joseph Schuchmann um weitere fünf Jahre gibt uns Konfidenz für die Fortsetzung des bisher vom Management sehr erfolgreich verfolgten Transformationskurses hin zu einem kapitalmarktorientierten und diversifizierten Schiffahrtsunternehmen, die zu einer Neubewertung führen dürfte. Wir bekräftigen unser Anlageurteil 'Kaufen' mit unverändertem Kursziel von 13,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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