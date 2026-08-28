Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

28.08.2026 / 10:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.08.2026
     Kursziel:                  13,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Operativ starkes Quartal ohne Einmalerträge aus Schiffsverkäufen

Heute veröffentlichte Ernst Russ den H1-Bericht und erläuterte diesen im
Rahmen eines Earnings Call auf AIRTIME. Das Management kündigte für morgen
einen 'Deep Dive' zur Transformation auf dem HIT an und steht dort für
Einzelgespräche zur Verfügung.

[Tabelle]

Operativ starkes Q2: Nach einem leichten Umsatzrückgang im Q1 (-7,6% yoy)
zog der Umsatz in Q2 um 5,1% auf 40,9 Mio. EUR an. Die auf den ersten Blick
rückläufigen Ergebniskennzahlen sind dabei von einmaligen Gewinnen aus
Schiffsveräußerungen (32,2 Mio. EUR) in H1/2025 verzerrt. Bereinigt um diese
konnte das EBIT um 5,6% yoy auf 24,6 Mio. EUR gesteigert werden.

Ausblick und operative Treiber: Das Management hat die kürzlich angehobene
Jahresprognose, welche den Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der EF Emira
i.H.v. 12,8 Mio. EUR in Q3/26 berücksichtigt, bestätigt. Wir
prognostizieren, dass das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim
Ergebnis das obere Ende der Guidance-Spanne erreicht. So erwarten wir einen
H2-Umsatz trotz eines etwas schwächeren USD und einer durch mehr
Werftaufenthalte leicht geringeren Verfügbarkeit leicht über Vorjahr. Nach
dem Verkauf der EF Emira (Übergabe im Juli 2026) liegt die Flottengröße
aktuell bei 26 Schiffen auf demselben Niveau wie zur Jahresmitte 2025.
Allerdings liegt die durchschnittliche USD-Charterrate zum Halbjahr mit
19.716 USD/Tag um 13,2% höher als vor Jahresfrist und stieg per Ende Juli
2026 weiter auf 19.753 USD/Tag an. Aufgrund der zuletzt gestiegenen
Charterraten sowie der geringen Verfügbarkeit von Feeder-Containerschiffen
dürften die nächsten Renewals eher zu einem Anstieg der durchschnittlichen
Charterraten führen, obwohl Ernst Russ bestrebt sein wird, die Laufzeit der
Verträge weiter anzuheben. Unsere Schätzungen, die nicht nur für 2026,
sondern vor allem für die Folgejahre deutlich über dem Konsensus liegen,
erscheinen dennoch aufgrund der gestiegenen Charterraten zunehmend
konservativ. Der auf beeindruckende 688,6 (ohne Neubauten: 382,2) Mio. USD
im Jahresvergleich stark gestiegene Charter Backlog ergibt eine gute
Visibilität.

Fazit: Die Aktie ist u.E. deutlich unterbewertet. Allein der duch das
'Abfahren' des bestehenden Charter Backlog generierte FCF entspricht in etwa
dem aktuellen EV. Die Verlängerung des Vorstandsmandats von Joseph
Schuchmann um weitere fünf Jahre gibt uns Konfidenz für die Fortsetzung des
bisher vom Management sehr erfolgreich verfolgten Transformationskurses hin
zu einem kapitalmarktorientierten und diversifizierten
Schiffahrtsunternehmen, die zu einer Neubewertung führen dürfte. Wir
bekräftigen unser Anlageurteil 'Kaufen' mit unverändertem Kursziel von 13,50
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7b45faecd780144386fbf125cfe3df34

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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