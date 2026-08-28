Original-Research: Jaguar Health Inc (von First Berlin Equity Research GmbH):...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research
GmbH

28.08.2026 / 14:44 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc

     Company Name:                Jaguar Health Inc
     ISIN:                        US47010C8055

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Under Review
     from:                        28.08.2026
     Target price:                Under Review
     Target price on sight of:    -
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar
Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera maintained his
'UNDER REVIEW' rating and price target.

Abstract:
Jaguar Health reported Q2/26 results broadly in line with our expectations.
Operationally, the quarter reflected the transition to a more streamlined
commercial model following the Future Pak licensing transaction, with
product revenue of USD1.2m (Q2/25: USD2.9m) now representing cost plus
Mytesi supply to Future Pak. Importantly, Mytesi bottle volumes increased
significantly Y/Y while commercial costs were virtually eliminated,
underscoring the strategic rationale of the transaction. Consequently, OpEx
declined to USD8.8m (Q2/25: USD11.0m), narrowing the operating loss to
USD7.6m (Q2/25: USD8.0m). More importantly, continued liability-management
actions, including Series Q exchanges, the Series O conversion and
Uptown/Streeterville debt-for-equity conversions materially strengthened the
balance sheet, reducing notes payable from USD42.5m at YE/25 to USD15.6m at
30 June 2026 and turning shareholders' equity from a USD18.7m deficit into
positive equity of USD4.9m. Cash stood at USD3.8m at quarter-end,
supplemented by USD2.8m of restricted cash and the subsequent receipt of the
remaining USD2.0m Future Pak holdback payment. The October 2026 resumption
of minimum royalty payments (USD 1.5m per month) and the USD6.6m secured
note maturity remain the key near-term pressure point, although the USD40m
ELOC provides a meaningful liquidity backstop. Management also reaffirmed
completion of the MVID NDA clinical package by year-end 2026, supporting an
end of Q2/27 NDA submission. Pending greater clarity on the outcome of
balance sheet restructuring, our rating and price target remain under
review.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc.
(ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera behält seine
Empfehlung und Kursziel 'UNDER REVIEW' bei.

Zusammenfassung:
Jaguar Health meldete Ergebnisse für das zweite Quartal 2026, die weitgehend
unseren Erwartungen entsprachen. Operativ spiegelte das Quartal den Übergang
zu einem strafferen Geschäftsmodell nach der Future-Pak-Lizenzvereinbarung
wider, wobei der Produktumsatz von USD 1,2 Mio. (2. Quartal 2025: USD 2,9
Mio.) nun die Lieferung von Mytesi an Future Pak auf Kostenzuschlagsbasis
darstellt. Wichtig ist, dass die Absatzmengen von Mytesi im Jahresvergleich
deutlich gestiegen sind, während die Vertriebskosten praktisch wegfielen,
was die strategische Sinnhaftigkeit der Transaktion unterstreicht.
Infolgedessen sanken die Betriebskosten auf USD 8,8 Mio. (Q2/25: USD 11,0
Mio.), wodurch sich der Betriebsverlust auf USD 7,6 Mio. (Q2/25: USD 8,0
Mio.) verringerte. Noch wichtiger ist, dass fortgesetzte Maßnahmen zum
Schuldenmanagement, darunter der Umtausch von Anleihen der Serie Q, die
Umwandlung der Serie O sowie die Umwandlung von
Uptown/Streeterville-Schulden in Eigenkapital, die Bilanz erheblich gestärkt
haben: Die Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen wurden von USD 42,5
Mio. zum Jahresende 2025 auf USD 15,6 Mio. zum 30. Juni 2026 reduziert, und
das Eigenkapital wurde von einem Defizit von USD 18,7 Mio. in ein positives
Eigenkapital von USD 4,9 Mio. umgewandelt. Die liquiden Mittel beliefen sich
zum Quartalsende auf USD 3,8 Mio., ergänzt durch USD 2,8 Mio. an gebundenen
Barmitteln und den anschließenden Eingang der verbleibenden USD 2,0 Mio. aus
der Future-Pak-Einbehaltungszahlung. Die Wiederaufnahme der
Mindestlizenzgebühren (USD 1,5 Mio. pro Monat) im Oktober 2026 und die
Fälligkeit der besicherten Anleihe in Höhe von USD 6,6 Mio. bleiben die
wichtigsten kurzfristigen Belastungsfaktoren, obwohl die ELOC in Höhe von
USD 40 Mio. einen bedeutenden Liquiditätspuffer darstellt. Das Management
bekräftigte zudem den Abschluss des klinischen Pakets für den
MVID-Zulassungsantrag (NDA) bis Ende 2026, was eine Einreichung des
NDA-Antrags zum Ende des 2. Quartals 2027 stützt. Bis mehr Klarheit über das
Ergebnis der Bilanzumstrukturierung vorliegt, bleiben unser Rating und unser
Kursziel unter Überprüfung.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ca3895006f12c6a40433e4e46397c1cc

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=d1a487cb-a2dc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2390476 28.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jaguar Health

Das könnte dich auch interessieren

Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer
Pharmabranche wirbt kreativ für Abnehmspritzen in China24. Aug. · Reuters
Pharmabranche wirbt kreativ für Abnehmspritzen in China
Land prüft Einstieg bei VW Osnabrückgestern, 08:30 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft
"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen