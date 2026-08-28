Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG 28.08.2026 / 16:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.08.2026 Kursziel: 2,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q2 zeigt erwarteten Profitabilitätssprung MS Industrie hat am 25.08. den H1-Bericht 2026 veröffentlicht und für das zweite Quartal erwartungsgemäß eine deutliche Profitabilitätssteigerung gezeigt. [Tabelle] Topline solide, Auftragsbestand wächst: In H1 verzeichnete MS Industrie einen leicht höheren Konzernumsatz von 75,8 Mio. EUR (Vj.: 75,2 Mio. EUR), was für Q2 einen vor allem feiertagsbedingten leichten Rückgang von 4,4% yoy auf 37,4 Mio. EUR impliziert. Dass das Marktumfeld in Europa u.E. jedoch weiterhin intakt ist, spiegelt sich in einem Absatzanstieg von 9% in der Region EU30 (Europäische Union, UK, Schweiz, Norwegen) im gleichen Zeitraum wider. Zudem rangiert der Auftragsbestand (MS XTEC) per Ende Juni mit 81,7 Mio. EUR rund 4,7% über den Auftragsbeständen zum Jahresstart. Diese beziehen sich üblicherweise auf die kommenden sechs Monate, insofern verfügt das Management gegenwärtig über eine Visibilität bis Ende Februar 2027. Vor dem Hintergrund der infolge des Irankrieges dauerhaft gestiegenen Treibstoffpreise und inflationsbedingt steigender Zinsen könnten sich einerseits mit einem gewissen Zeitversatz zwar noch negative Folgewirkungen auf das Investitionsverhalten von Speditionen und Logistikern ergeben. Andererseits beläuft sich das aggregierte Volumen aller Langfristverträge von MS XTEC bis einschließlich 2032 auf mehr als eine Milliarde Euro. Profitabilität steigt deutlich: Trotz des etwas geringeren Umsatzniveaus zeigte sich das EBITDA in Q2 mit 3,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,7 MIo. EUR) sowie dem Vorquartal (1,9 Mio. EUR) spürbar verbessert. Dies resultiert u.E. zum einen aus dem Rückgang der Anlaufverluste des neuen US-Standorts in Charlotte sowie zum anderem dem Wegfall der Leasingaufwendungen im Zuge der per Ende März vollzogenen Übernahme der hochmodernen Betriebsimmobilie in Trossingen. Unterm Strich fiel auch das Periodenergebnis mit 0,5 Mio. EUR (Vj.: -0,1 Mio. EUR) wieder positiv aus. Überdies wurde in H1 trotz der höheren Investitionen ein starker Free Cashflow von 4,3 Mio. EUR erzielt (Vj.: 3,0 Mio. EUR). Positives Konzernergebnis in Sicht: Für das Gesamtjahr erwartet MS Industrie nach wie vor einen Konzernerlös i.H.v. 155 Mio. EUR und ein positives Jahresergebnis. Wenngleich die Auftragslage im Großen und Ganzen stabil bleiben sollte, bleiben wir hinsichtlich der Topline etwas defensiver positioniert, halten unsere EBITDA-Prognosen aber ebenso aufrecht und passen aufgrund einer gestiegenen Nettoverschuldung (Gearing: 100,9%) infolge des Immobilienkaufs lediglich die Bottom Line moderat an. Fazit: Wie erwartet zog die Profitabilität von MS Industrie in Q2 im Rahmen der Transformationsstrategie bereits deutlich an, was sich in den folgenden Quartalen gegenüber einer schwächeren Vorjahresvergleichsbasis fortsetzen sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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