Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

28.08.2026 / 16:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.08.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2 zeigt erwarteten Profitabilitätssprung

MS Industrie hat am 25.08. den H1-Bericht 2026 veröffentlicht und für das
zweite Quartal erwartungsgemäß eine deutliche Profitabilitätssteigerung
gezeigt.

[Tabelle]

Topline solide, Auftragsbestand wächst: In H1 verzeichnete MS Industrie
einen leicht höheren Konzernumsatz von 75,8 Mio. EUR (Vj.: 75,2 Mio. EUR),
was für Q2 einen vor allem feiertagsbedingten leichten Rückgang von 4,4% yoy
auf 37,4 Mio. EUR impliziert. Dass das Marktumfeld in Europa u.E. jedoch
weiterhin intakt ist, spiegelt sich in einem Absatzanstieg von 9% in der
Region EU30 (Europäische Union, UK, Schweiz, Norwegen) im gleichen Zeitraum
wider. Zudem rangiert der Auftragsbestand (MS XTEC) per Ende Juni mit 81,7
Mio. EUR rund 4,7% über den Auftragsbeständen zum Jahresstart. Diese
beziehen sich üblicherweise auf die kommenden sechs Monate, insofern verfügt
das Management gegenwärtig über eine Visibilität bis Ende Februar 2027. Vor
dem Hintergrund der infolge des Irankrieges dauerhaft gestiegenen
Treibstoffpreise und inflationsbedingt steigender Zinsen könnten sich
einerseits mit einem gewissen Zeitversatz zwar noch negative Folgewirkungen
auf das Investitionsverhalten von Speditionen und Logistikern ergeben.
Andererseits beläuft sich das aggregierte Volumen aller Langfristverträge
von MS XTEC bis einschließlich 2032 auf mehr als eine Milliarde Euro.

Profitabilität steigt deutlich: Trotz des etwas geringeren Umsatzniveaus
zeigte sich das EBITDA in Q2 mit 3,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,7
MIo. EUR) sowie dem Vorquartal (1,9 Mio. EUR) spürbar verbessert. Dies
resultiert u.E. zum einen aus dem Rückgang der Anlaufverluste des neuen
US-Standorts in Charlotte sowie zum anderem dem Wegfall der
Leasingaufwendungen im Zuge der per Ende März vollzogenen Übernahme der
hochmodernen Betriebsimmobilie in Trossingen. Unterm Strich fiel auch das
Periodenergebnis mit 0,5 Mio. EUR (Vj.: -0,1 Mio. EUR) wieder positiv aus.
Überdies wurde in H1 trotz der höheren Investitionen ein starker Free
Cashflow von 4,3 Mio. EUR erzielt (Vj.: 3,0 Mio. EUR).

Positives Konzernergebnis in Sicht: Für das Gesamtjahr erwartet MS Industrie
nach wie vor einen Konzernerlös i.H.v. 155 Mio. EUR und ein positives
Jahresergebnis. Wenngleich die Auftragslage im Großen und Ganzen stabil
bleiben sollte, bleiben wir hinsichtlich der Topline etwas defensiver
positioniert, halten unsere EBITDA-Prognosen aber ebenso aufrecht und passen
aufgrund einer gestiegenen Nettoverschuldung (Gearing: 100,9%) infolge des
Immobilienkaufs lediglich die Bottom Line moderat an.

Fazit: Wie erwartet zog die Profitabilität von MS Industrie in Q2 im Rahmen
der Transformationsstrategie bereits deutlich an, was sich in den folgenden
Quartalen gegenüber einer schwächeren Vorjahresvergleichsbasis fortsetzen
sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f07c51ecdfb5c22d5d087470ef06bf82

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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