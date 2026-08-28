Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

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Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

28.08.2026 / 14:09 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Q2 Bericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        28.08.2026
     Target price:                EUR4
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,50 auf EUR 4,00.

Zusammenfassung:
Die Q2-Ergebnisse entsprachen weitgehend unseren Prognosen, doch die
Aussagen für das zweite Halbjahr sind nun vorsichtiger ausgefallen. Der
LFL-Umsatz stieg um 6,5% J/J auf EUR152 Mio., während das AEBITDA trotz
anhaltender Belastungen durch Expansionskosten um 2% auf EUR30 Mio. zulegte.
Das organische Wachstum von 3,5% blieb jedoch hinter den Erwartungen des
Managements zurück, da Werbekunden ihre Ausgaben verschoben und bestehende
Kunden ihre Budgets langsamer als erwartet aufstockten. Dies steht im
Gegensatz zu den Aussagen im ersten Quartal, in denen die schwächeren
Marktbedingungen auf saisonale Effekte zurückgeführt wurden.
Erfreulicherweise erreichte die Bruttomarge 40% gegenüber 33% im Vorjahr,
während sich die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal verbessert hat und
die 2026 Guidance unverändert bleibt. Dennoch ist die Hürde für das zweite
Halbjahr gestiegen, und die Guidance erscheint aus unserer Sicht nicht mehr
konservativ. Wir haben unsere Prognosen daher in Richtung des unteren Endes
der Prognose-Spanne (EUR680 Mio. - EUR730 Mio.) angepasst und betrachten den
Mittelwert nun eher als optimistisches Szenario. Unsere neu kalibrierten
Schätzungen senken das Kursziel auf EUR4,00 (zuvor: EUR4,50), was einem
Aufwärtspotenzial von 269% entspricht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung
bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.50 to EUR 4.00.

Abstract:
June quarter reporting was within shooting distance of FBe, but messaging
for H2 has become more cautious. LFL revenue rose 6.5% YoY to EUR152m, while
AEBITDA edged 2% higher to EUR30m despite continued drag from expansion
related costs. However, 3.5% organic growth undershot management
expectations as advertisers postponed spend and existing customers scaled
budgets more slowly than anticipated. This contrasts with Q1 commentary that
chalked up softer market conditions to seasonality. Encouragingly, gross
margin reached 40% vs 33% last year, while Q3 trading has improved and the
FY26 guide remains intact. Still, the H2 hurdle has risen and guidance no
longer looks conservative from our standpoint. We have therefore shifted our
forecasts towards the lower end of the range (EUR680m to EUR730m) and now regard
the midpoint as more of an upside case. Our recalibrated forecasts lower the
TP to EUR4.0 (old: EUR4.5) equal to 269% upside. We maintain our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ac23fb0152316d1f91a8c91598bcec86

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=888e2b49-a2d8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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