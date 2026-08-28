OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments beschleunigt ...

Bertelsmann Investments beschleunigt organisches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2026 weiter auf 45 Prozent (FOTO) Gütersloh (ots) - - Umsatz steigt auf 451 Mio. Euro - Organisches Wachstum von 45,1 Prozent - Operating EBITDA adjusted steigt auf 57 Mio. Euro - 41 Neu- und Folgeinvestitionen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro - Aktuell 328 aktive Beteiligungen weltweit - AppLike mit 54 Prozent organischem Wachstum - Neue Fonds Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments vorgestellt - Carsten Coesfeld: "Wir wachsen profitabel und investieren gleichzeitig konsequent in die nächsten Generationen von Wachstumsunternehmen." - Sehr erfolgreicher Börsengang von Shiprocket im August: Bewertung von 1,1 Mrd. US-Dollar nach erstem Handelstag Bertelsmann Investments (BI) hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 deutlich beschleunigt. Der Umsatz von BI, der aus den Geschäftsaktivitäten des Wachstumsbereichs Bertelsmann Next resultiert, stieg auf 451 Mio. Euro (H1 2025: 280 Mio. Euro). Das organische Wachstum lag bei 45,1 Prozent und wurde insbesondere durch die starke Entwicklung der Mobile-Ad-Tech-Plattform AppLike getragen. Das Operating EBITDA adjusted erhöhte sich auf 57 Mio. Euro (H1 2025: 43 Mio. Euro). Auch die Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann Investments entwickelten sich im ersten Halbjahr stark weiter. BI tätigte insgesamt 22 Neu- und 19 Folgeinvestitionen in innovative Unternehmen und Fonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Mio. Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2026 umfasste das aktive Portfolio weltweit 328 Beteiligungen. Seit dem Start der Venture-Capital-Aktivitäten im Jahr 2006 hat BI insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro in Unternehmen und Fonds investiert. Das EBIT von Bertelsmann Investments, die zentrale Steuerungskennzahl für die Venture-Capital-Aktivitäten, verbesserte sich auf 122 Mio. Euro nach -98 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dazu trugen insbesondere positive Bewertungseffekte im Beteiligungsportfolio bei. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Bertelsmann Investments hat sich im ersten Halbjahr 2026 sehr stark entwickelt. Mit Bertelsmann Next wachsen wir profitabel in attraktiven Zukunftsmärkten und investieren gleichzeitig konsequent in die nächsten Generationen von Wachstumsunternehmen. Besonders die Entwicklung von AppLike mit einem organischen Wachstum von 54 Prozent zeigt das Potenzial unserer Next-Strategie." Coesfeld weiter: "Mit Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments haben wir zugleich zwei neue Fonds etabliert, mit denen wir unsere Venture-Capital-Aktivitäten gezielt in strategisch relevanten Zukunftsfeldern ausbauen. Unser Fokus liegt dabei insbesondere auf den großen technologischen Veränderungen durch künstliche Intelligenz sowie auf dem transatlantischen Gesundheitsmarkt." Im Geschäftsbereich Bertelsmann Next baut BI Wachstumsgeschäfte in den Bereichen Mobile Ad Tech, HR Tech, Pharma Tech und Indien auf. AppLike setzte seine positive Geschäftsentwicklung fort und erzielte durch den weiteren internationalen Ausbau seiner Geschäfte ein organisches Wachstum von 54 Prozent. Das Pharma-Tech-Unternehmen cormeo wuchs organisch um 16,5 Prozent und etablierte neue innovative Produkte am Markt. EMBRACE erweiterte insbesondere sein Lösungsportfolio für Ausbildungsbetriebe und Unternehmen des öffentlichen Sektors. Das indische Logistikunternehmen LetsTransport, das nach der Mehrheitsübernahme durch BI im vierten Quartal 2025 in Bertelsmann Next integriert wurde, verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum von 55 Prozent. Auch die internationalen Venture-Capital-Aktivitäten von BI entwickelten sich dynamisch: Bertelsmann Asia Investments (BAI): Folgeinvestitionen erfolgten unter anderem in MStar, ein Fintech-Unternehmen mit Fokus auf Mexiko und weitere lateinamerikanische Märkte, sowie in Meshy.AI, ein KI-Unternehmen, das auf die Erstellung von 3D-Modellen spezialisiert ist. Bertelsmann India Investments (BII): Neuinvestitionen erfolgten unter anderem in Fairdeal, eine B2B-Quick-Commerce-Plattform für die bedarfsgesteuerte Belieferung kleiner Einzelhandelsgeschäfte in Indien. Folgeinvestitionen erfolgten unter anderem in Handpickd, eine B2C-Commerce-Plattform, das Beauty-Unternehmen Nat Habit sowie Snabbit, eine technologiebasierte Vermittlungsplattform für Servicekräfte im Haushalt. Im August fand in Indien der sehr erfolgreiche Börsengang der BII-Beteiligung Shiprocket statt. Der Börsengang mit einem Volumen von rund 170 Mio. US-Dollar bewertete Shiprocket zum Ende des ersten Handelstages mit 1,1 Mrd. US-Dollar. BII bleibt mit einem Anteil von rund 19 Prozent größter institutioneller Investor des Unternehmens. Futurepresent : Der im März 2026 vorgestellte Fonds konzentriert sich unter anderem auf Physical KI, KI-Infrastruktur und branchenspezifische KI-Agenten. Im ersten Halbjahr investierte Futurepresent unter anderem neu in Planlab.AI, einen Anbieter KI-gestützter Projektplanungssoftware. Zudem erfolgte eine Folgeinvestition in General Intuition, ein Unternehmen, das KI-Agenten darauf trainiert, sich in realen physischen Umgebungen zu bewegen, zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Bertelsmann Healthcare Investments (BHI): Der im Januar 2026 vorgestellte Fonds bündelt die Venture-Capital-Aktivitäten von BI im transatlantischen Gesundheitsmarkt. Im ersten Halbjahr investierte BHI unter anderem neu in Take2, eine KI-gestützte Recruiting-Plattform, die Einstellungsprozesse im Gesundheitswesen durch automatisierte Sprach- und Chat-Interviews beschleunigt. Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Wir haben uns im ersten Halbjahr bei Umsatz, Ertragsstärke und Portfoliowert weiter verbessern können. Mit mehr als 100 Mio. Euro an Neu- und Folgeinvestitionen haben wir unsere Investitionstätigkeit auf hohem Niveau fortgesetzt. Seit 2006 haben wir damit nunmehr rund 2,3 Mrd. Euro in innovative Unternehmen und Fonds weltweit investiert." Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien (LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300 aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Jan Hölkemann Pressesprecher / Communications Content Team Kommunikation Bertelsmann Investments Telefon: +49 5241 80-89923 mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6341402 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA