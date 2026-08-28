"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"
onvista · Uhr
Derivate-Spezialist Alexander Szimayer erklärt, wieso es aktuell sinnvoll sein kann, über eine Depotabsicherung nachzudenken und wie sehr die Volatilität dabei die Rendite beeinflusst.
Herr Szimayer, am Aktienmarkt ist die Volatilität gerade erstaunlich niedrig. Gleichzeitig sind die Kurse weit gelaufen. Der perfekte Zeitpunkt, um das Depot abzusichern?
Klares Ja. Fundamental fragt man sich ja schon lange, wie die Aktienkurse so weit kommen konnten: Die US-Zölle belasten die Unternehmen unheimlich, in Europa haben wir seit Jahren einen Krieg und die Anleiherenditen sind hoch. Insofern gibt es viele Gründe, über eine Absicherung zumindest nachzudenken.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 27.08.2026Nvidia-Zahlen reichen für kleines Plus – SAP an Dax-Spitzegestern, 15:59 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am WochenendeWieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeScott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners