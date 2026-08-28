"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"

Herr Szimayer, am Aktienmarkt ist die Volatilität gerade erstaunlich niedrig. Gleichzeitig sind die Kurse weit gelaufen. Der perfekte Zeitpunkt, um das Depot abzusichern?

Klares Ja. Fundamental fragt man sich ja schon lange, wie die Aktienkurse so weit kommen konnten: Die US-Zölle belasten die Unternehmen unheimlich, in Europa haben wir seit Jahren einen Krieg und die Anleiherenditen sind hoch. Insofern gibt es viele Gründe, über eine Absicherung zumindest nachzudenken.