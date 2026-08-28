Pistorius und Özdemir fordern gemeinsam Verbot "völkischer" AfD-Landesverbände

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fordern Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) ein Verbot von vier ostdeutschen AfD-Landesverbänden. Man plädiere "für eine baldmöglichste Einleitung eines Verbotsverfahrens, mit einem Fokus auf die eindeutig völkischen Landesverbände der AfD in ‌Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg", heißt es in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Das ist rechtlich möglich, durch Belege gedeckt, von der Verfassung ⁠geboten", betonen ⁠sie.

Beide gehören laut Umfragen zu den beliebtesten deutschen Politikern. Ein Verbotsantrag kann von der Bundesregierung, dem Bundestag oder dem Bundesrat gestellt werden. Die Union und damit in der Folge auch die Bundesregierung lehnen ein AfD-Verbot derzeit ab, auch weil ein Verfahren jahrelang dauern dürfte. Özdemir und Pistorius wollen die Debatte ‌aber bewusst vor möglichen Wahlsiegen der AfD führen. ‌In Sachsen-Anhalt, wo am 6. September gewählt wird, liegt die Partei in Umfragen deutlich an der Spitze.

"Weite Teile der AfD sind nicht mehr deutsch-national, sondern völkisch. Sie ⁠wollen keine bessere, sondern das Ende der Demokratie", schreiben beide Politiker. "Mit dem völkischen ‌Teil der AfD ist ein gänzlich anderer ⁠Umgang geboten. Denn dieser verachtet die Demokratie." Der völkischen Ideologie könne man nicht in der politischen Auseinandersetzung begegnen. Pistorius und Özdemir bezeichnen diese Vorstellung als "naiv". Die AfD werde alles daransetzen, den völkischen Teil ihrer ‌Partei zu verschleiern. "Aber es gibt genügend ⁠gesicherte Belege dafür, dass der Parteiflügel ⁠um Björn Höcke dieser Ideologie anhängt. Sie ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar", schreiben sie mit Hinweis auf den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden.

Ausdrücklich ziehen beide Politiker eine Parallele zur Weimarer Republik. Ende der 1920er Jahre hätten Politiker nicht wissen können, in welche Katastrophe die Nazis Deutschland und die ganze Welt führen würden. "Diese Entschuldigung haben wir nicht. Wir wissen, was passieren kann, wir haben uns 'Nie wieder' versprochen und tragen Verantwortung für unsere Freiheit, unsere Demokratie, für ⁠unseren Rechtsstaat."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)