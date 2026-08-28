Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutschland/Russland

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Deutschland/Russland:

Panikmache? Angeblich hat CIA-Chef Ratcliffe den Kreml davor gewarnt, einen der Baltischen Staaten anzugreifen. Doch wie das bei Geheimdienstlern so ist: Wenn sie ihre Arbeit richtig machen, erfährt man nichts darüber. Auch nicht über gut informierte Kreise. Richtig bleibt aber: Während Europa sich in einer Sprache der Stärke versucht, befinden sich die USA zusätzlich im Dialog. Das bleibt die offene europäische Flanke: Putin, der "Kriegsverbrecher" wird zur Persona non grata stilisiert. Schon in dieser Haltung drückt sich provinzlerische Überheblichkeit aus. Leider auch eine der deutschen Tugenden./yyzz/DP/mis