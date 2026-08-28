Rettungsarbeiten im Himalaya laufen wieder – Deutsche unter Vermissten

(Weitgehend neu)

- von Saurabh Sharma ⁠und Gopal Sharma und Liz Lee

Nuwakot, 28. Aug (Reuters) - Nepal und China haben am Freitag nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya ihre Rettungsarbeiten wieder aufgenommen. Zuvor hatte ein überlaufender See die Einsätze vorübergehend blockiert, die Gefahr wurde von den Behörden jedoch schließlich als kontrollierbar eingestuft. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 552, davon 547 in Nepal und fünf in der autonomen chinesischen Region Tibet. Fast 1000 Menschen galten weiterhin als vermisst. Darunter war auch eine niedrige zweistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte.

Die deutschen Botschaften in ‌Kathmandu und Peking stünden mit den Familien der Betroffenen sowie den örtlichen Behörden in engem Kontakt, um deren Verbleib aufzuklären, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Lage in der Katastrophenregion sei jedoch weiterhin unübersichtlich. Seinen Angaben zufolge hält sich derzeit eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger in Nepal auf, in der betroffenen chinesischen Region Tibet ist ⁠es demnach eine einstellige Zahl. ⁠Nach Angaben des Außenministeriums in Neu-Delhi wurden rund 320 indische Staatsangehörige vermisst.

Die Bundesregierung stellt dem Außenamtssprecher zufolge finanzielle Unterstützung über internationale Hilfsfonds bereit, die maßgeblich von Deutschland mitfinanziert werden. So gab der Katastrophenfonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften am Donnerstag 1,2 Millionen Dollar für das nepalesische Rote Kreuz frei. Weitere zwei Millionen Dollar fließen demnach über einen Notfallfonds der Vereinten Nationen (CERF) in die medizinische Grund- und die Trinkwasserversorgung. Direkte staatliche Hilfe lehnten die nepalesischen Behörden jedoch vorerst ab, sagte der Sprecher. Sie hätten mitgeteilt, derzeit keine weitere internationale Unterstützung zu benötigen.

RETTUNGSARBEITEN VERSTÄRKT

Der durch Geröllmassen aufgestaute See war am Freitag über die Ufer getreten und in die Flüsse Lhende Khola und Trishuli übergelaufen. ‌Das Wasservolumen hatte sich zuvor auf mehr als 2,5 Millionen Kubikmeter erhöht. Das Überlaufen löste Panik aus ‌und führte in Nepal zu einer rund dreistündigen Unterbrechung der Rettungsarbeiten. Zudem zogen sich die Einsatzkräfte auf chinesischer Seite vorübergehend in sichere Gebiete zurück. Nach einer Entwarnung wurden die Arbeiten fortgesetzt.

"Gegen Mittag, als das von dem aufgestauten See ausgehende Risiko als beherrschbar galt, wurden die Rettungsarbeiten für die Schlammlawinen-Katastrophe in Gyirong rasch wieder aufgenommen und verstärkt", berichtete der chinesische Staatssender CCTV. Der nepalesische ⁠Armeesprecher Raja Ram Basnet sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Wasserstand des Sees sei letztlich um rund 60 Zentimeter gestiegen.

Gleichzeitig gab es erste Rettungserfolge: Insgesamt 117 ausländische Touristen wurden ‌in Sicherheit gebracht, darunter 85 Inder, 16 Chinesen, neun Südkoreaner sowie jeweils zwei Staatsbürger aus ⁠Italien und den USA. Trotz Angeboten aus zahlreichen Ländern wie Indien, den USA und Großbritannien lehnte Nepal ausländische Rettungsteams vorerst ab. "Unsere Sicherheitskräfte übernehmen die Such- und Rettungsaktion. Derzeit benötigen wir diese Hilfe nicht", erklärte das nepalesische Außenministerium. Nach Angaben des Roten Kreuzes sind mehr als 90.000 Menschen von der Katastrophe betroffen. Hilfslieferungen wurden durch den natürlichen Damm blockiert.

"ES IST VORBEI"

In Peking kam das Politbüro der Kommunistischen Partei unter Leitung von Präsident Xi Jinping zusammen, um ‌die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren. Die Behörden müssten "wissenschaftlich fundierte Such- und Rettungspläne ausarbeiten und alle Anstrengungen ⁠unternehmen, um nach Vermissten aus dem In- und Ausland zu suchen", hieß ⁠es in einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua über das Treffen. Das Gremium sprach von "äußerst schwierigen Herausforderungen" und forderte eine bessere Überwachung von Gletscherseen.

Chinas Ministerpräsident Li Qiang besuchte am Donnerstagnachmittag das Katastrophengebiet am Grenzübergang Gyirong und forderte eine enge Abstimmung mit ausländischen Regierungen sowie eine transparente Informationspolitik. Die Katastrophe war am Mittwoch durch den Einsturz eines Gletschers ausgelöst worden. Die Schlamm- und Gerölllawine zerstörte wichtige Infrastruktur auf der Verbindung zwischen Kathmandu und Lhasa.

Auch US-Präsident Donald Trump bot Nepal Unterstützung an. "Niemand hat je zuvor etwas Ähnliches gesehen, bei dem sehr stabile, starke Gebäude wie Streichhölzer weggefegt wurden. Es ist eine schreckliche Sache", sagte Trump. Unter den Vermissten sind zahlreiche US-Bürger. "Wo sind sie?", fragte Sneha Sudhir aus dem US-Bundesstaat Virginia unter Tränen. Ihr Mann gehört zu einer Gruppe von zehn US-Amerikanern, die zu einer Wanderung in Tibet aufgebrochen waren und seitdem vermisst werden. Auch die einheimische Bevölkerung steht vor dem Nichts. "Alle meine Angehörigen sind weg. Sie sind tot", sagte Dibga Tamang, die am Donnerstag gerettet ⁠wurde. "Ich habe niemanden mehr, der auf mich wartet. Alles und jeder ist weg. Es ist vorbei. Das Ende."

(Mitarbeit Sahana Bajracharya, Aftab Ahmed, Yukun Zhang, Xiuhao Chen, Shi Bu, Sakshi Dayal, Kanjyik Ghosh, Shilpa Jamkhandikar, Hritam Mukherjee, Ashley Tang, Christine Chen und Alexander RatzBearbeitet von Lincoln Feast, YP Rajesh und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)