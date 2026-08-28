ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax läuft Rekordhoch an vor Warsh-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole zieht der Dax am Freitag in Richtung Rekordhoch. Im frühen Handel fehlten ihm mit rund 26.545 Punkten nur wenige Zähler bis zum Höchststand. Zuletzt gewann das deutsche Leitbarometer 0,52 Prozent auf 26.505 Punkte.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte um 0,34 Prozent auf 33.058 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,7 Prozent.

Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag schon die Märkte angetrieben. Auch der sinkende Ölpreis verhilft den Aktienkursen weiter nach oben.

Die Augen der Anleger sind am Freitag auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sprechen wird. "Warsh steht hier vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben", schrieb Leon Ferdinand Bost, Finanzanalyst beim Bankhaus Metzler.

Auto-Aktien zogen vor dem Wochenende weiter kräftig an und waren damit Treiber für den Dax. Die Anteile von BMW gewannen an der Indexspitze 1,8 Prozent und profitierten von einer positiveren Haltung der Citigroup. Mercedes-Benz und Volkswagen verteuerten sich ebenfalls um mehr als 1 Prozent. Ebenfalls gefragt waren Aktien aus dem Chemiesektor.

Die Papiere von Traton verloren jedoch 1,3 Prozent, nachdem die Schweizer Bank UBS sie nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft hatte. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, hieß es.

Die Titel des Software-Unternehmens Nemetschek legten nach dem Vortagesplus von fast 10 Prozent um weitere 0,7 Prozent zu. Vorbörslich hatten sie noch etwas schwächer notiert. Händler hatten vermutet, dass ein schwächerer Cashflow-Ausblick des US-Wettbewerbers Autodesk belasten könnte./ajx/stk