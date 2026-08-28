Scalable nennt erste Konditonen fürs Altersvorsorgedepot

Das Wichtigste in Kürze Scalable Capital hat als erster Anbieter konkrete Konditionen für sein geplantes Altersvorsorgedepot veröffentlicht.

Beim Standardprodukt sollen Depotführung, Sparpläne sowie Käufe und Verkäufe 0 € kosten.

Für die eingesetzten ETFs sind laufende Kosten von höchstens 0,15 % pro Jahr vorgesehen; im ersten Jahr sollen auch diese entfallen.

Das Altersvorsorgedepot kann ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden. Bis dahin können sich Details der Scalable-Konditionen noch ändern.

Vom Gesetz zum konkreten Angebot

Beim Altersvorsorgedepot steht der gesetzliche Rahmen inzwischen weitgehend fest. Was bislang noch fehlte, waren konkrete Preise der Anbieter. Genau hier sorgt Scalable Capital nun für einen ersten Anhaltspunkt.

Scalable-Chef Erik Podzuweit hat die geplanten Konditionen zunächst in einem Interview mit der Bild-Zeitung vorgestellt. Damit ist Scalable der erste Anbieter, der sich bei den Kosten so konkret positioniert. Interessant ist das auch mit Blick auf den Wettbewerb: Banken, Broker und andere Produktanbieter müssen nun entscheiden, mit welchen Preisen und Leistungen sie ab 2027 antreten wollen.

Das soll das Scalable-Altersvorsorgedepot kosten

Scalable plant für das Altersvorsorgedepot zwei Varianten. Beim sogenannten Standarddepot können Anleger nicht vollständig frei aus dem gesamten ETF-Angebot wählen. Stattdessen stellt Scalable eine Auswahl geeigneter ETFs zusammen. Daneben soll es eine flexiblere Variante geben, bei der Anleger ihre ETFs selbst auswählen können.

Besonders günstig soll das Standarddepot werden. Für die Depotnutzung plant Scalable nach aktuellem Stand keine eigenen Gebühren. Auch Sparplanausführungen sowie einzelne Käufe und Verkäufe sollen dort ohne Transaktionskosten möglich sein.

Geplante Kosten im Standarddepot Kondition Depotführung 0 € Sparplanausführungen 0 € Ein- und Auszahlungen 0 € Käufe und Verkäufe 0 € Laufende ETF-Kosten max. 0,15 % p. a. Laufende ETF-Kosten im ersten Jahr geplant 0 %

Ganz ohne Produktkosten soll es langfristig also nicht gehen. Scalable will die ETF-Auswahl allerdings auf Produkte mit laufenden Kosten von höchstens 0,15 % pro Jahr begrenzen. Für das erste Jahr ist angekündigt, auch diese Kosten auf 0 % zu reduzieren. Zum Vergleich: Für das gesetzlich vorgesehene Standardprodukt gilt eine Obergrenze bei den Effektivkosten von 1 % pro Jahr.

Wer selbst auswählen will, bekommt mehr Freiheit

Bei der zweiten Variante sollen Anleger ihre ETFs selbst bestimmen können. Die kostenlose Depotführung und gebührenfreie Sparpläne sind nach den bisherigen Planungen auch hier vorgesehen.

Der Unterschied liegt vor allem bei den übrigen Kosten. Wie hoch die laufenden ETF-Gebühren ausfallen, hängt dann vom gewählten Produkt ab. Für zusätzliche Einzelkäufe und Verkäufe sollen die Konditionen des jeweiligen Scalable-Tarifs gelten. Im FREE-Modell wurden dafür bislang 0,99 € je Transaktion genannt. Beim kostenpflichtigen PRIME+-Modell sollen solche Transaktionen ohne zusätzliche Ordergebühr möglich sein.

Scalable will beim Altersvorsorgedepot außerdem auf eine Beitragsgarantie verzichten. Anleger tragen damit zwar die Schwankungen des Kapitalmarkts selbst, gleichzeitig kann ein größerer Teil des Geldes langfristig in renditeorientierte Anlagen investiert bleiben.

Wer zunächst verstehen möchte, wie das neue Altersvorsorgedepot funktioniert, welche Förderung vorgesehen ist und welche Regeln gelten, findet auf der onvista Themenseite einen ausführlichen Überblick. Dort ist auch der Altersvorsorgedepot-Rechner eingebunden, mit dem sich die mögliche Förderung für die eigene Situation durchspielen lässt.

Altersvorsorgedepot 21.08.2026 · 08:31 Uhr · onvista

Jetzt kommt es auf die Konkurrenz an

Die Preise von Scalable sind zunächst eine Ankündigung – aber sie liefern erstmals einen konkreten Orientierungspunkt für den Markt. Spannend wird deshalb, welche Konditionen andere Anbieter in den kommenden Monaten vorlegen.

Gerade bei einer Geldanlage, die über Jahrzehnte laufen kann, dürften laufende Gebühren ein wichtiges Vergleichskriterium werden. Neben dem Preis werden aber auch ETF-Auswahl, Bedienung und Service eine Rolle spielen.

Verbindlich sind die genannten Scalable-Konditionen noch nicht. Die endgültigen Preise stehen erst fest, wenn das Angebot zum Start zertifiziert ist und das entsprechende Preis- und Leistungsverzeichnis vorliegt. Die neuen Altersvorsorgeprodukte sollen ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden.

Vorsorgen bei Scalable geht schon heute

Wer mit der Geldanlage fürs Alter beginnen möchte, muss allerdings nicht bis 2027 warten. Scalable* bietet bereits heute ein reguläres Wertpapierdepot an, mit dem sich beispielsweise ETF-Sparpläne ab 1 € einrichten lassen. Zusätzlich bietet der Anbieter derzeit 2,5 % p. a. auf das separate Tagesgeld.

Dabei sollte klar sein: Das heutige Wertpapierdepot ist nicht das künftige staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Bereits heute getätigte Investments erhalten daher nicht automatisch rückwirkend die staatliche Förderung des neuen Produkts.

Wer Scalable zunächst mit anderen Anbietern vergleichen möchte, findet im onvista Brokervergleich einen Überblick über Kosten, Leistungen und Konditionen verschiedener Broker.

Fazit: Scalable liefert einen ersten Preisanker

Mit Scalable* gibt es erstmals konkrete Zahlen dazu, was ein Altersvorsorgedepot bei einem Broker kosten könnte. Vor allem das geplante Standardmodell fällt mit 0 € für Depot, Sparpläne und Transaktionen sowie ETF-Kosten von maximal 0,15 % pro Jahr niedrig aus.

Ob Scalable damit auch zum Start zu den günstigsten Anbietern gehören wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Dafür fehlen die Angebote der Konkurrenz – und auch bei Scalable sind die Konditionen noch nicht endgültig.

Für Sparer beginnt damit aber eine interessante Phase: Bis Anfang 2027 dürfte zunehmend sichtbar werden, wie Banken und Broker das neue Altersvorsorgedepot tatsächlich ausgestalten. Wer sich schon jetzt mit dem Thema beschäftigen möchte, kann auf onvista die Förderung, Regeln und Besonderheiten nachlesen und mit dem integrierten Rechner die eigene Situation durchspielen.

* Dieser Artikel wurde unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.