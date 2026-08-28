Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 21 August 2026 to 27 August 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/08/2026
|
FR0013230612
|
1 060
|
16.9951
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/08/2026
|
FR0013230612
|
710
|
16.9058
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/08/2026
|
FR0013230612
|
206
|
16.9540
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/08/2026
|
FR0013230612
|
862
|
17.0223
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/08/2026
|
FR0013230612
|
100
|
17.0318
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/08/2026
|
FR0013230612
|
2 364
|
17.2269
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/08/2026
|
FR0013230612
|
1 220
|
17.1094
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/08/2026
|
FR0013230612
|
1 758
|
16.9809
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/08/2026
|
FR0013230612
|
462
|
16.9600
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
8 742
|
17.0639
|
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Tikehau Capital