Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 21 August 2026 to 27 August 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/08/2026

FR0013230612

1 060

16.9951

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/08/2026

FR0013230612

710

16.9058

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/08/2026

FR0013230612

206

16.9540

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/08/2026

FR0013230612

862

17.0223

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/08/2026

FR0013230612

100

17.0318

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/08/2026

FR0013230612

2 364

17.2269

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/08/2026

FR0013230612

1 220

17.1094

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/08/2026

FR0013230612

1 758

16.9809

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/08/2026

FR0013230612

462

16.9600

CEUX

 

 

 

TOTAL

8 742

17.0639

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260828098537/en/

Tikehau Capital

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