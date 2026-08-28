Trading-Chance Enphase: Weiter abwärts…

Was macht Enphase Energy?

Enphase Energy ist ein US-amerikanischer Hersteller von Mikrowechselrichtern, Batteriespeichern und Energiemanagement-Lösungen für Photovoltaikanlagen. Beliefert werden Installationsbetriebe, Solar-Distributoren und Eigenheimbesitzer in den USA, Europa, Australien, Indien und Brasilien, mit dem Schwerpunkt auf modulnaher Mikrowechselrichter-Technologie als Alternative zu zentralen String-Invertern. Im Segment Solar Photovoltaic, dem einzigen Segment, bündelt Enphase Energy das gesamte operative Geschäft. Geboten werden Mikrowechselrichter (etwa die IQ7-, IQ8- und IQ8M-Reihe), die für jedes Solarmodul einzeln Wechselspannung erzeugen, ergänzt um Batteriespeicher-Systeme (Enphase IQ Battery) für die Eigenverbrauchsoptimierung, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (Enphase IQ EV Charger), digitale Überwachungs- und Steuerungssoftware (Enlighten/Solargraf) sowie Mikrogrid-Lösungen für die Netzunabhängigkeit. Hinzu kommen Software-Tools für Installateure, virtuelle Kraftwerke und neuartige Netzdienste in deregulierten Strommärkten. Vertrieben werden die Produkte über ein Netz aus Installateuren, Distributoren und Bauunternehmen. Die Ergebnisse hängen vom US- und europäischen Wohnsolarmarkt, Zinsen für Solar-Kredite, US-Inflation-Reduction-Act-Subventionen, dem Wettbewerb mit SolarEdge und chinesischen Anbietern wie Huawei, Strompreisen und Netzeinspeisetarifen sowie Halbleiter-Lieferketten ab.

Good to know about: Enphase Energy

Enphase Energy revolutionierte die Solarbranche durch die Entwicklung von Mikrowechselrichtern, die im Gegensatz zu herkömmlichen Zentral- oder Stranganlagen direkt an jedem einzelnen Solarmodul angebracht werden. Diese Architektur wandelt den erzeugten Gleichstrom unmittelbar auf Modulebene in Wechselstrom um, was den Energieertrag bei Teilabschattungen oder Verschmutzungen maximiert und das gesamte System durch den Verzicht auf hochgespannte Gleichstromleitungen auf dem Dach deutlich sicherer macht. Das Produktportfolio umfasst neben diesen intelligenten Wechselrichtern auch integrierte Batteriespeichersysteme, Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie eine eigene Softwareplattform zur Energieüberwachung und Steuerung im Smart Home.

Im direkten Konkurrenzumfeld steht der US-Technologieführer vor allem Anbietern von Strangwechselrichtern mit Optimierern gegenüber. Während Solaredge eine Mittelposition besetzt und Optimierer auf Modulebene mit einem zentralen Wechselrichter kombiniert, setzen traditionelle Hersteller wie SMA Solar oder asiatische Großkonzerne wie Huawei und Growatt primär auf klassische Strangwechselrichter. Im reinen Segment der Mikrowechselrichter trifft das Unternehmen zudem auf aufstrebende Mitbewerber wie APsystems oder Hoymiles.

Gegenüber der Konkurrenz punktet der Pionier der Modul-Elektronik mit einer herausragenden Zuverlässigkeit, langen Garantiezeiten von bis zu 25 Jahren sowie einer vereinfachten Installation ohne zentrale Schwachstellen im System. Ein wesentlicher Nachteil sind jedoch die Anschaffungskosten. Die Anschaffung pro Watt ist im Vergleich zu Strangwechselrichtern spürbar höher, da jedes einzelne Panel mit eigener Elektronik ausgestattet werden muss. Die Einnahmen speisen sich zum Großteil aus dem Verkauf der Hardware sowie zunehmend aus margenstarken Software- und Energieverwaltungsdiensten.

Große Chancen liegen im globalen Trend zur dezentralen Stromerzeugung, der verpflichtenden Einführung von Sicherheitsstandards für Schnellabschaltungen auf Dächern sowie der steigenden Nachfrage nach gekoppelten Gesamtsystemen aus Photovoltaik und Heimspeichern. Demgegenüber stehen erhebliche Risiken und operative Schwierigkeiten. Das Geschäft reagiert extrem sensibel auf steigende Endkundenzinsen, veränderte Einspeisevergütungen und den Abbau staatlicher Förderungen, was in der Vergangenheit bereits zu Nachfragerückgängen und Lagerbestandsaufbauten im Handel führte. Zudem setzt der anhaltende Preisdruck durch günstigere Konkurrenzlösungen die Margen unter Zugzwang.

Hohe Shortquote

Professionelle Aktienhändler haben stets die Liste der ausstehenden Shortpositionen für verschiedene Werte im Blick. Unsere Routine spülte uns jüngst die Aktie des US-Unternehmens für erneuerbare Energie auf die Handelsliste für Short. Derzeit stehen 5,8 Prozent des Freefloat als „leerverkauft“ in den Statistiken. Damit ist man auf Platz drei der am meisten geshorteten Aktien im Nasdaq 100.

In dieser Liste finden sich grundsätzlich immer Aktien von Unternehmen, die in irgendeiner Weise Probleme haben. Darum sind derartige Routinen für uns stets eine Inspiration, wenn wir gute Short-Gelegenheiten suchen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Abwärtstrend intakt

Seit 2023 kennt diese Aktie schier nur noch eine Richtung: Süden! Der Abwärtstrend ist auch nach der breit angelegten Konsolidierung und einem kurzen Squeeze noch intakt und lässt weiteres Potenzial abwärts zu.

Bei Unterschreiten von 32 und 26,40 Dollar werden prozyklische Signale für die kurze Seite ausgelöst, die aktive und mutige Trader nutzen können.

Quelle: www.tradingview.com

Exkurs Profit Factor

Der Gewinn je Aktie brach zwischen 2023 und 2025 von 3,01 auf 1 Dollar je Anteilsschein ein. Für das laufende Jahr soll das Ergebnis weiter eingetrübt werden und auf 0,50 Dollar je Aktie sinken. Die Netto-Marge kann sich mit gut 10 Prozent immerhin sehen lassen. Einen Aufschwung bei Gewinn und Marge erwartet das Unternehmen erst ab 2028.

Fazit

Wir sehen diese Aktie als Short-Kandidaten, der weiter an Boden verlieren könnte, wenn die genannten Trigger aktiviert werden. Entsprechend haben wir ein passendes Produkt für einen Short-Trade ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Short Optionsschein auf Enphase Energy

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 54,964 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 39,25 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 2,44. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN9YH0.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 52 und 73 USD

Unterstützungen: 32 und 26 USD

Open end Turbo Short Optionsschein auf Enphase Energy

Basiswert Enphase Energy WKN UN9YH0 ISIN DE000UN9YH00 Basispreis 54,964 USD K.O.-Schwelle 54,964 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,44 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.