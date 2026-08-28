Umfrage: AfD vorne in Sachsen-Anhalt - aber ohne Regierungschance

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sieht eine neue Umfrage die AfD zwar als klar stärkste Partei in dem ostdeutschen Bundesland, aber ohne eine Regierungschance. Die AfD käme laut dem am ‌Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer auf 40, die CDU auf 23 und die Linke auf 13 Prozent. Ebenfalls im Landtag wären die SPD ⁠mit neun ⁠und die Grünen mit sechs Prozent vertreten. Dagegen würden laut dieser Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen das BSW und die FDP mit jeweils drei Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Allerdings gaben 31 Prozent der Befragten an, dass sie noch nicht sicher seien, wen ‌oder ob sie am 6. September wählen ‌wollen.

Da keine andere Partei mit der AfD koalieren möchte, hätte Spitzenkandidat Ulrich Siegmund keine Mehrheit, um Ministerpräsident zu werden. Der amtierende Ministerpräsident Sven ⁠Schulze (CDU) könnte seinerseits eine Mehrheit mit SPD, Grünen und Linken bilden. ‌Allerdings hat die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss ⁠für eine Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken.

Wenn es eine Direktwahl des Ministerpräsidenten geben würde, läge Schulze mit 48 Prozent klar vor Siegmund mit 32 Prozent. Eine Alleinregierung der ‌AfD fänden 54 Prozent der ⁠Befragten in Sachsen-Anhalt schlecht und nur ⁠30 Prozent gut - also nicht einmal alle AfD-Anhänger. 50 Prozent hätten lieber eine CDU-geführte Regierung, 35 Prozent eine der AfD. Als wichtigste Themen werden in Sachsen-Anhalt die Wirtschaftslage (22 Prozent) und Arbeitslosigkeit (17 Prozent) genannt. Bildung und Schule kommen ebenfalls auf 17 Prozent. Alle anderen Bereiche werden jeweils von weniger als 14 Prozent der Befragten als wichtigstes Thema im Land genannt.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)