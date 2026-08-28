US-Finanzminister will G20-Gruppe auf harten Kurs gegen Iran einschwören

Washington/Berlin, 28. Aug (Reuters) - ⁠Die US-Regierung will die Finanzminister der Gruppe der G20-Staaten bei einem Treffen in der kommenden Woche auf einen gemeinsamen Wirtschaftskurs einschwören. Vor allem sollen sie zu einem Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran gedrängt werden, wie ein hochrangiger Vertreter des US-Finanzministeriums am Donnerstagabend sagte. Die Agenda des Treffens umfasse Schritte zur Stärkung des Wirtschaftswachstums, zum Abbau ‌globaler Ungleichgewichte und zur Bewältigung der Staatsschuldenproblematik. US-Finanzminister Scott Bessent ist am Montag und Dienstag Gastgeber des Treffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Asheville im Bundesstaat North Carolina.

Dem Insider zufolge konzentriert sich ⁠die US-Regierung darauf, ⁠Handelsungleichgewichte zu bekämpfen, um US-Arbeitnehmern zu helfen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für US-Firmen zu schaffen. "Wir konzentrieren uns in unseren G20-Gesprächen darauf, sicherzustellen, dass unsere Volkswirtschaften auf der Grundlage von Produktivität, Innovation und Investitionen konkurrieren und nicht durch eine Politik, die überschüssige Produktion und Überkapazitäten in die Weltmärkte drückt." Andere G20-Staaten hätten "enorme Mengen an Dumping an ihren Küsten" erlebt, seit die USA ihre Handelsbarrieren verschärft hätten, fügte der Regierungsvertreter hinzu, ohne China dabei ‌direkt als Ursprung dieser Waren zu nennen. China ist Teil der ‌G20-Gruppe.

Ein zentrales Thema des Treffens werden die US-Sanktionen gegen den Iran sein. Bessent werde den G20-Vertretern eine "deutliche Ansage" machen, dass sie sich an die Sanktionen halten müssten, wenn sie weiterhin im Dollar-dominierten Raum Geschäfte machen wollten, so der Regierungsvertreter. ⁠Er erwarte, dass dies "in jedem einzelnen bilateralen Treffen" zur Sprache kommen werde.

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Angesprochen auf Sorgen ‌zur steigenden US-Verschuldung und die aktuell sehr hohen Anleihe-Renditen ⁠sagte der US-Vertreter, die Renditen würden mit nachlassender Inflation wieder sinken. Das Finanzministerium arbeite daran, sie für Bonds mit längerer Laufzeit zu drücken, etwa durch größere Rückkaufprogramme.

Die Renditen für Staatsanleihen waren zuletzt in vielen Ländern - darunter den USA, Japan und auch Deutschland - auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten ‌gestiegen. Für Staaten wird es damit immer teurer, neue ⁠Schulden zu machen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) machte zuletzt ⁠US-Präsident Donald Trump persönlich für die Entwicklungen auf dem Anleihemarkt verantwortlich. Der von Trump angezettelte Nahost-Krieg habe die Region nicht zum Besseren verändert. "Der Zinsanstieg der letzten Tage und Wochen ist Folge einer globalen Unsicherheit, die durch den Krieg von Donald Trump im Iran ausgelöst wurde."

Die US-Regierung von Trump als diesjähriger Gastgeber hat die G20-Gespräche deutlich verschlankt - es gibt weniger Treffen, Gastländer und auch weniger Themen, über die gesprochen wird. Das Finanzminister-Treffen soll auch den bevorstehenden G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Miami vorbereiten. Spannend wird, ob trotz der politischen Spannungen - etwa zwischen den USA und Kanada in Handelsfragen oder der Kriege in Nahost ⁠und der Ukraine - am Ende des Finanzministertreffens eine gemeinsame Abschlusserklärung stehen wird.

(Bericht von David Lawder und Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)