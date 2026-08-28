Voigt bleibt Ministerpräsident in Thüringen - AfD scheitert mit Misstrauensantrag

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Die AfD ist erneut mit dem Versuch gescheitert, Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) zu stürzen. Bei der Abstimmung in einem konstruktiven Misstrauensvotum stimmten am Freitag 33 ‌Parlamentarier für AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Er hätte aber mindestens 45 Stimmen der 88 Abgeordneten im Erfurter Landtag ⁠gebraucht, ⁠um Voigt als Ministerpräsidenten abzulösen. 49 Abgeordnete stimmten gegen Höcke. Die AfD als größte Oppositionspartei mit 32 Sitzen ist damit in diesem Jahr bereits ein zweites Mal mit einem Misstrauensantrag gegen Voigt gescheitert. ‌Offizieller Anlass war diesmal die Aberkennung ‌des Doktortitels des Ministerpräsidenten, wogegen dieser klagt. Die anderen Fraktionen im Landtag hatten bereits vor der Abstimmung angekündigt, ⁠dass sie nicht für Höcke stimmen würden.

Die geheime Abstimmung ‌im Erfurter Landtag war ⁠dennoch mit Spannung erwartet worden, weil es bei Voigts Koalitionspartner BSW Streit zwischen Bundes- und Landesverband gibt. Deshalb war nicht ganz klar, wie ‌sich die 15 BSW-Parlamentarier ⁠in der geheimen Abstimmung verhalten ⁠würden.

Der AfD-Misstrauensantrag war aber auch im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September von Bedeutung. Dort strebt die AfD eine absolute Mehrheit an. Laut einer neuen ZDF-Umfrage steht sie derzeit bei 40 Prozent, was nicht für eine Alleinregierung reichen dürfte.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)