Vorbörse 28.08.2026

Vor Fed-Rede: Dax dürfte Kurs auf Rekordhoch nehmen

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Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird eine Stunde vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,4 Prozent höher auf 26.460 Punkte.

Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

USA: Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq an

Ein starker Ausblick von Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,4 Prozent höher bei 29.642 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent auf 7.731 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,2 Prozent auf 53.569 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.569+ 0,20 Prozent
S&P 5007.731+ 0,72 Prozent
Nasdaq 10029.642+ 1,43 Prozent

Asiens Märkte ohne Richtung

An den asiatischen Börsen zeigte sich ein gemischtes Bild: Während der japanische Nikkei 225 um 0,5 Prozent und der Hang Seng in Hongkong um 0,4 Prozent zulegten, gaben der chinesische CSI 300 um 0,4 Prozent und der südkoreanische Kospi um 1,7 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.455+ 0,49 Prozent
Hang Seng25.657+ 0,36 Prozent
CSI 3004.613- 0,36 Prozent
Kospi6.795- 1,69 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future123,66- 0,22 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,27+ 0,017 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,68+ 0,008 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1644- 0,08 Prozent
Dollar in Yen159,55+ 0,10 Prozent
Euro in Yen185,79+ 0,02 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent89,37 Dollar- 0,33 Dollar
WTI83,28 Dollar- 0,25 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 72 (68,50) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT TRATON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 41 (39) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PALO ALTO NETWORKS AUF 450 (335) USD - 'BUY'

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(mit Material von dpa-AFX)

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