Vor Fed-Rede: Dax dürfte Kurs auf Rekordhoch nehmen

Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird eine Stunde vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,4 Prozent höher auf 26.460 Punkte.

Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

USA: Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq an

Ein starker Ausblick von Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,4 Prozent höher bei 29.642 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent auf 7.731 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,2 Prozent auf 53.569 Punkte.

Asiens Märkte ohne Richtung

An den asiatischen Börsen zeigte sich ein gemischtes Bild: Während der japanische Nikkei 225 um 0,5 Prozent und der Hang Seng in Hongkong um 0,4 Prozent zulegten, gaben der chinesische CSI 300 um 0,4 Prozent und der südkoreanische Kospi um 1,7 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.455 + 0,49 Prozent Hang Seng 25.657 + 0,36 Prozent CSI 300 4.613 - 0,36 Prozent Kospi 6.795 - 1,69 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,66 - 0,22 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,27 + 0,017 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,68 + 0,008 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 89,37 Dollar - 0,33 Dollar WTI 83,28 Dollar - 0,25 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 72 (68,50) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT TRATON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 41 (39) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PALO ALTO NETWORKS AUF 450 (335) USD - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.