Dax Tagesrückblick 28.08.2026

Warsh-Rede beschert Dax Rekord – Paypal-Kurs sackt ab

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Das Logo des Dax.
Quelle: Adobe.com/FilipB
onvista bei Google bevorzugen

Der Dax hat am Freitagnachmittag ein Rekordhoch erreicht. Die Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh in Jackson Hole verhalf dem deutschen Leitindex zu einem Anstieg um 0,8 Prozent auf 26.581 Punkte. Dies reichte, um die bisherige Bestmarke von 26.573,50 Zählern zu übertreffen.

Den Handel beendete der Index letztlich auch mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 26.583 Punkten und damit auch auf Schlusskurs-Basis einem neuen Höchststand.

Warsh hatte zuvor beim jährlichen Notenbanktreffen abermals die Risiken einer erhöhten Inflation betont, um die er sich derzeit mehr Sorgen mache als um den Arbeitsmarkt. Die US-Notenbank Fed müsse reagieren, falls sich die Inflation nicht zügig in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels bewege, so Warsh. Von der Robustheit der Wirtschaft zeigte sich Warsh beeindruckt.

Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute · 09:06 Uhr · onvista
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht

Der Notenbank-Chef habe mit der Rede an Glaubwürdigkeit gewonnen, wenn es um die Bekämpfung der hohen Inflation geht, merkten die Experten des Analysehauses Capital Economics an. Entsprechend reagierten die Kurse der als Inflationsschutz gehandelten Anlagen wie Gold oder Bitcoin zunächst mit (leichten) Verlusten, während die Aktienmärkte auch international weiter hinzugewannen.

Biontech zweistellig im Minus

Gegen diesen allgemeinen Markttrend stark unter Druck gerieten am Nachmittag dagegen die Aktien von Biontech. Der Biotech-Konzern hat eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen. Dabei wurde Autogene Cevumeran als Monotherapie Darmkrebs-Hochrisiko-Patienten getestet, die bereits operiert wurden.

Das unabhängige Data Safety Monitoring Board hatte bereits in der Vergangenheit auf Basis von Studiendaten angemerkt, dass diese nicht ausreichten, um belastbare Aussagen zur Wirksamkeit zu treffen.

Aktie verliert zweistellig
Biontech bricht Studie zu Darmkrebstherapie abheute · 14:14 Uhr · dpa-AFX
Biontech bricht Studie zu Darmkrebstherapie ab

Trotzdem reichte die Nachricht vom endgültigen Aus der Studie aus, um den Aktienkurs im Nasdaq-Handel zwischenzeitlich unter 100 Dollar zu drücken – ein Minus von zwölf Prozent. Am späten Nachmittag betrug das Minus immer noch gut sieben Prozent.

Paypal: Übernahme gescheitert

Außerdem im Fokus auf Einzelebene stand am Freitag die Aktie des US-Zahlungs-Dienstleisters Paypal. Der Kurs fiel im US-Handel zu Beginn um 14,5 Prozent auf weniger als 53 Dollar. Hintergrund ist, dass die geplante Übernahme durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe Insidern zufolge geplatzt ist.

Insidern zufolge
Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme aufheute · 06:05 Uhr · dpa-AFX
Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme auf

Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Milliarden Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, Paypal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von Paypal war am späten Nachmittag noch knapp zwölf Prozent im Minus.

Noch mehr onvista? Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.

zum Youtube-Kanal von onvista
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bitcoin (USD)
G
Goldpreis
BioNTech
N
NASDAQ 100
Bitcoin Kurs in Euro
Paypal
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 21.08.2026
Dax schließt erholt über 26.000 Punkten - Gold steigt weiter21. Aug. · onvista
Dax schließt erholt über 26.000 Punkten - Gold steigt weiter
Dax Tagesrückblick 27.08.2026
Nvidia-Zahlen reichen für kleines Plus – SAP an Dax-Spitzegestern, 15:59 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 26.08.2026
Leitindex hält kleinen Gewinn – Warten auf Nvidia26. Aug. · onvista
Das Logo des Dax.
Vorbörse 28.08.2026
Vor Fed-Rede: Dax dürfte Kurs auf Rekordhoch nehmenheute, 05:55 Uhr · onvista
Vor Fed-Rede: Dax dürfte Kurs auf Rekordhoch nehmen
Börse am Morgen 28.08.2026
Dax wenige Punkte vor Rekordhoch - BMW baut Erholung ausheute, 07:55 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft
"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen