Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht
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Die Bundesligasaison startet am 28. August und die Aktie des einzigen Börsennotierten Verein der Liga ist sehr billig. Bietet Schwarz-Gelb eine Chance für Anleger?
Das erste Pflichtspiel der Saison hat Borussia Dortmund verloren. 1-2 hieß es am Ende im deutschen Supercup gegen den FC Bayern. Doch die Stimmung rund um den einzigen börsennotierten Bundesligisten ist dennoch gut wie lange nicht. Das liegt am beherzten Auftritt gegen den Rekordmeister – und an einem deutlich verjüngten Kader.
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