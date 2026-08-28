Das erste Pflichtspiel der Saison hat Borussia Dortmund verloren. 1-2 hieß es am Ende im deutschen Supercup gegen den FC Bayern. Doch die Stimmung rund um den einzigen börsennotierten Bundesligisten ist dennoch gut wie lange nicht. Das liegt am beherzten Auftritt gegen den Rekordmeister – und an einem deutlich verjüngten Kader.

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