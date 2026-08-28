Ziel mehr Industriegüter auf Schiene transportieren - Bund erhöht Förderung

Berlin, ⁠28. Aug (Reuters) - Der Bund stockt seine Förderung auf, um mehr Industriegüter auf der Schiene zu transportieren. Die Unterstützung für den sogenannten Einzelwagenverkehr werde in ‌diesem Jahr um bis zu 84 Millionen Euro erhöht, teilte das CDU-geführte Bundesverkehrsministerium am Freitag ⁠in ⁠Berlin mit. "Damit stehen 2026 insgesamt bis zu 384 Millionen Euro Fördermittel für den Einzelwagenverkehr zur Verfügung", sagte der neue Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Dafür sollen Gelder genutzt werden, die in ‌der Vergangenheit nicht abgeflossen sind.

Beim ‌Einzelwagenverkehr werden einzelne Güterwaggons bei Firmenkunden abgeholt und auf Rangierbahnhöfen zu Zügen zusammengestellt. Das ist teuer ⁠und aufwändig, ermöglicht der Industrie aber auch, kleinere ‌Mengen auf der Schiene ⁠transportieren zu lassen. Eine wichtige Rolle spielt dies vor allem in den Branchen Stahl, Chemie und Auto. 18 Prozent des ‌Güterverkehrs auf der ⁠Schiene entfallen auf den Einzelwagenverkehr.

In ⁠Deutschland werden täglich etwa eine Million Tonnen Güter auf der Schiene transportiert. Die Bahn-Tochter DB Cargo mit Sitz in Mainz ist der Marktführer, die Wettbewerber kommen zusammen auf einen Anteil von etwa 60 Prozent.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)