Zorn pocht auf schnelle und breite Nutzung des autonomen Fahrens

Münster, 28. ⁠Aug (Reuters) - Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, fordert von der Bundesregierung deutlich mehr Tempo bei der Nutzung des autonomen Fahrens in Deutschland. "Die Bundesregierung muss das autonome Fahren ‌zur Chefsache machen", sagte der SPD-Politiker am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Genehmigungen müssen schneller erteilt werden", forderte er vor ⁠dem ⁠zweiten Tag der Klausurtagung der geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD. "Deutschland hat die Chance, hier zum Leitmarkt zu werden."

Zorn verwies auf entsprechende Verabredungen im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Vorgaben bei Wartung und technischer Aufsicht gehörten auf den Prüfstand. "Sicherheit ‌und schnelle Verfahren sind kein Widerspruch. ‌Vor allem müssen wir raus aus dem Pilotmodus und rein in den Markt – bei autonomen Shuttles genauso wie bei ⁠Lkw und Logistik", forderte Zorn. Wo Anschubfinanzierung notwendig sei, ‌müsse der Bund sie bereitstellen. ⁠Zorn verwies darauf, dass die Lage in der Automobilindustrie ernst sei. "Wir brauchen jetzt eine Strategie, die den Sektor in die Zukunft führt und Wertschöpfung und ‌gute Arbeitsplätze in Deutschland ⁠sichert." Denn beim autonomen Fahren ⁠entscheide sich "auch ein Stück weit" die Zukunft des deutschen Automobilstandorts.

Zorn kritisierte, dass man viel über EU-Regulierung und Flottengrenzwerte diskutiere, aber zu wenig über neue Technologien. "Neben Elektromobilität und Batterieproduktion gehört das autonome Fahren ganz klar dazu." Am Freitag sollen Mercedes-Chef Ola Källenius und die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner bei der Klausurtagung über die Zukunft der ⁠Automobilindustrie sprechen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)