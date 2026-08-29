Cybersecurity-Boom durch KI: Diese ETFs profitieren jetzt









Cyberangriffe werden raffinierter, Unternehmen müssen ihre digitale Infrastruktur immer stärker absichern – und künstliche Intelligenz wirkt dabei wie ein Beschleuniger auf beiden Seiten. Angreifer automatisieren ihre Methoden, während Sicherheitsanbieter KI einsetzen, um Bedrohungen schneller zu erkennen und abzuwehren. Gleichzeitig sorgen Cloud-Nutzung, Zero-Trust-Architekturen, geopolitische Risiken sowie neue Vorgaben wie NIS2 und DORA für dauerhaft hohe Investitionen in IT-Sicherheit. Cybersecurity entwickelt sich damit immer stärker von einer freiwilligen IT-Ausgabe zu einer strategischen Pflicht – und zu einem spannenden strukturellen Wachstumsmarkt für Anleger.





Doch Cybersecurity-ETF ist nicht gleich Cybersecurity-ETF. Während einige Fonds gezielt auf reine Sicherheits-Spezialisten wie CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet oder Zscaler setzen, investieren andere deutlich breiter und nehmen auch Netzwerk-, Daten- und Infrastrukturunternehmen auf. Im Webinar vergleichen wir vier UCITS-ETFs von L&G, iShares, First Trust und WisdomTree und zeigen, wie stark sich Kosten, Gewichtung, Themenreinheit und Risiko unterscheiden. Welche Strategie bietet das überzeugendste Exposure auf den Cybersecurity-Boom – und wo sollten Anleger trotz glänzender Wachstumsaussichten besonders vorsichtig sein?





Fragen können auch in der nächsten Sendung im September direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

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