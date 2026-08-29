EQS-News: TCL Electronics (01070.HK) verzeichnet in den Halbjahresergebnissen 2026 starkes Wachstum

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TCL Electronics (01070.HK) verzeichnet in den Halbjahresergebnissen 2026 starkes Wachstum



30.08.2026 / 00:00 CET/CEST

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Der bereinigte, den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn steigt gegenüber dem Vorjahr um 54,3 % auf 1,64 Mrd. HK$

Übernahme des TCL-Klimaanlagengeschäfts zur Weiterentwicklung des kategorieübergreifenden Portfolios intelligenter Endgeräte

Ergebnisse und wichtigste Geschäftsentwicklungen

Mit den Strategien „Globalisierung" und „Positionierung im mittleren bis oberen Preissegment" hielt TCL die starke Wachstumsdynamik seiner Geschäftsentwicklung aufrecht. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum („YoY") um 16,4 % auf 63,76 Mrd. HK$, während der bereinigte, den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn um 54,3 % auf 1,64 Mrd. HK$ stieg.





TV-Geschäft : Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Gesamtumsatz im TV-Geschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24,3 % auf 35,25 Mrd. HK$, und TCL TV belegte bei den weltweiten Auslieferungen Rang 2 [1] , während die weltweiten Auslieferungen von Mini-LED-Fernsehern um 77,1 % stiegen und TCL weiterhin weltweit Rang 1 belegte [2] . Die internationalen Märkte sind nach wie vor der wichtigste Wachstumsmotor des Unternehmens. Der Bruttogewinn auf den internationalen Märkten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70,6 % auf 4,82 Mrd. HK$.





: Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Gesamtumsatz im TV-Geschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24,3 % auf 35,25 Mrd. HK$, und TCL TV belegte bei den weltweiten Auslieferungen Rang 2 , während die weltweiten Auslieferungen von Mini-LED-Fernsehern um 77,1 % stiegen und TCL weiterhin weltweit Rang 1 belegte . Die internationalen Märkte sind nach wie vor der wichtigste Wachstumsmotor des Unternehmens. Der Bruttogewinn auf den internationalen Märkten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70,6 % auf 4,82 Mrd. HK$. Internetgeschäft : In der ersten Hälfte des Jahres 2026 stieg der Umsatz im Internetgeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,1 % auf 1,69 Mrd. HK$, während der Bruttogewinn 1,03 Mrd. HK$ betrug, was einem Anstieg von 30,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dabei verzeichnete das margenstarke internationale Internetgeschäft ein Umsatzwachstum von 74,6 % gegenüber dem Vorjahr, machte über 50 % des Gesamtumsatzes aus und ließ die Bruttogewinnmarge insgesamt auf 61,1 % steigen, wobei sich die Rentabilität weiter verbesserte.





: In der ersten Hälfte des Jahres 2026 stieg der Umsatz im Internetgeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,1 % auf 1,69 Mrd. HK$, während der Bruttogewinn 1,03 Mrd. HK$ betrug, was einem Anstieg von 30,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dabei verzeichnete das margenstarke internationale Internetgeschäft ein Umsatzwachstum von 74,6 % gegenüber dem Vorjahr, machte über 50 % des Gesamtumsatzes aus und ließ die Bruttogewinnmarge insgesamt auf 61,1 % steigen, wobei sich die Rentabilität weiter verbesserte. Innovationsgeschäft : Im ersten Halbjahr 2026 entwickelte sich das Innovationsgeschäft weiterhin stabil, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 % auf 20,37 Mrd. HK$ stieg.





: Im ersten Halbjahr 2026 entwickelte sich das Innovationsgeschäft weiterhin stabil, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 % auf 20,37 Mrd. HK$ stieg. Strategische Übernahme: TCL Electronics gab die geplante Übernahme des Klimaanlagengeschäfts von TCL Industries Holdings bekannt. Mit der Übernahme soll die Strategie für ein kategorieübergreifendes Portfolio intelligenter Endgeräte vorangetrieben und der Umsatz sowie die Rentabilität des Unternehmens weiter gesteigert werden.

HONGKONG, 29. August 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070.HK) gab heute seine ungeprüften Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 bekannt. Dank der erfolgreichen Umsetzung seiner Strategien zur weiteren Erschließung der globalen Vertriebskanäle und zur Weiterentwicklung seines Produktportfolios im mittleren bis oberen Preissegment verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 63,76 Mrd. HK$. Der Anstieg der Auslieferungen von Mini-LED- und großformatigen Produkten führte zu einer deutlichen Verbesserung des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) insgesamt, während der Bruttogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30,3 % auf 10,90 Mrd. HK$ stieg.

Gleichzeitig optimierte das Unternehmen die Steuerung seiner Geschäftsabläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter und steigerte die Effizienz der Ressourcenzuteilung, wodurch Kosten und Aufwendungen wirksam kontrolliert wurden und die Gesamtkostenquote[3] im Berichtszeitraum bei 11,7 % lag. Dank der durch KI und digitale Tools sowie Skaleneffekte verbesserten betrieblichen Effizienz steigerte das Unternehmen seine Rentabilität weiter: Der Gewinn nach Steuern stieg im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 54,4 % auf 1,62 Mrd. HK$, der bereinigte, den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn um 54,3 % auf 1,64 Mrd. HK$. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die annualisierte Eigenkapitalrendite des Unternehmens gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozentpunkte auf 16,5 % und die Finanzlage blieb solide. TCL belegte Rang 12 in Gartners „2026 Asia-Pacific Supply Chain Top 15" und unterstrich damit eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Lieferkettensystems der Gruppe.

Im Rahmen seiner strategischen Entwicklung schloss das Unternehmen am 31. März 2026 mit Sony eine Transaktionsrahmenvereinbarung für den Bereich Home Entertainment, wobei die Zusammenarbeit über ein Joint Venture erfolgen soll. Beide Parteien werden ihre jeweiligen Stärken in den Bereichen Technologie, Marken und Lieferketten bündeln, um gemeinsam ein neues globales Home-Entertainment-Ökosystem aufzubauen und so die Expansion in das mittlere bis obere Preissegment strategisch zu unterstützen.

Was den Kapitalmarkt betrifft, wurde das Unternehmen erstmals in wichtige Indizes aufgenommen, darunter der „Hang Seng Composite Large-Cap & Mid-Cap Index" und der „Hang Seng SCHK Electronics Theme Index". Gleichzeitig erhielt das Unternehmen erstmals Investment-Grade-Ratings von den drei internationalen Ratingagenturen Moody's, S&P Global Ratings und Fitch Ratings, was die Anerkennung seiner Geschäftsentwicklung, Rentabilität sowie Risikomanagementkompetenz am internationalen Kapitalmarkt unterstreicht.

Premiumstrategie und größere Bildschirmformate sorgen für eine starke Entwicklung des Display-Geschäfts auf den internationalen Märkten

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 entwickelte sich das TV-Geschäft des Unternehmens besser als die Branche insgesamt, was auf die starke Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte und die Vorteile seines globalen Vertriebsnetzes zurückzuführen war. Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz aus dem TV-Geschäft des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 24,3 % auf 35,25 Mrd. HK$, der Bruttogewinn um 50,5 % auf 6,79 Mrd. HK$ und die Bruttogewinnmarge um 3,4 Prozentpunkte auf 19,3 %. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der weltweite Marktanteil von TCL TV an den Auslieferungen 14,9 % und stieg damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozentpunkte, womit TCL TV weltweit Rang 2 behauptete. Sein weltweiter Marktanteil am Umsatz belief sich auf 13,4 %, womit das Unternehmen weltweit zu den Top 3 zählte[4]. Die weltweiten Auslieferungen der mit SQD-Technologie weiterentwickelten Mini-LED-Fernseher beliefen sich auf 2,43 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 77,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beim weltweiten Marktanteil an den Auslieferungen behauptete TCL Rang 1[5]. Dadurch wurde das Premium-Produktportfolio des Unternehmens weiter ausgebaut und die Wirksamkeit seiner Ausrichtung auf das mittlere bis obere Preissegment sowie seine Kompetenz im globalen Geschäft bestätigt.

Auf den internationalen Märkten erzielte TCL TV durch die fortgesetzte Umsetzung der Strategie für das mittlere bis obere Preissegment und gezieltes Markenmarketing einen Umsatz von 25,44 Mrd. HK$, was einem Plus von 29,6 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anteil von 72,2 % am Gesamtumsatz von TCL TV entsprach. Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70,6 % auf 4,82 Mrd. HK$. Die Bruttogewinnmarge stieg um 4,5 Prozentpunkte auf 18,9 %. In Europa stieg die Abdeckung der wichtigsten Vertriebskanäle auf 75 %, wodurch der Umsatz auf dem europäischen Markt gegenüber dem Vorjahr um 17,2 % zunahm. In Nordamerika stiegen der Umsatz und der durchschnittliche Verkaufspreis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,3 % bzw. um über 18 %, was auf einen verbesserten Produktmix und eine Konzentration auf Produkte im mittleren bis oberen Preissegment zurückzuführen ist. Durch den kontinuierlichen Ausbau der lokalen Geschäftstätigkeit stieg der Umsatz in den Schwellenländern gegenüber dem Vorjahr um 37,3 % und entwickelte sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Auf dem chinesischen Markt schnitt das Unternehmen dank der Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte besser ab als die Branche insgesamt. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,5 % auf 9,81 Mrd. HK$, während der Bruttogewinn um 17,0 % auf 1,98 Mrd. HK$ zulegte. Mini-LED-Fernseher behaupteten beim Marktanteil an den Auslieferungen branchenweit Rang 1[6] und unterstrichen damit die hohe Widerstandsfähigkeit des Geschäfts.

Das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Displays des Unternehmens hat die Vertriebskanäle führender Netzbetreiber in Europa und den USA intensiv erschlossen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27,4 % auf 5,81 Mrd. HK$, während der Bruttogewinn um 31,6 % auf 0,83 Mrd. HK$ zunahm. Das Geschäft mit intelligenten kommerziellen Displays profitierte von den weltweit führenden Ressourcen des TV-Geschäfts. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,2 % auf 0,62 Mrd. HK$, während der Bruttogewinn um 32,0 % auf 0,07 Mrd. HK$ zunahm.

Internetgeschäft mit anhaltend starker Wachstumsdynamik und Rekordhoch bei der kumulierten Nutzerzahl von TCL Channel

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 beliefen sich die Umsatzerlöse aus dem Internetgeschäft des Unternehmens auf 1,69 Mrd. HK$, was einem Anstieg von 16,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, während der Bruttogewinn 1,03 Mrd. HK$ betrug und damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30,4 % stieg. Dabei verzeichnete das margenstarke internationale Internetgeschäft ein Umsatzwachstum von 74,6 % gegenüber dem Vorjahr, machte über 50 % des Gesamtumsatzes aus und ließ die Bruttogewinnmarge insgesamt auf 61,1 % steigen und die Rentabilität verbesserte sich weiter.

Das Internetgeschäft des Unternehmens nutzte die Skalenvorteile seiner TV-Endgeräte und sein anlagenarmes Betriebsmodell, um die Zusammenarbeit mit führenden Internetkonzernen wie Google, Roku und Netflix weiter zu vertiefen. TCL Channel baute sein Inhaltsangebot weiter aus und nahm mehr als 110 lokale Sender in den USA, Brasilien und Frankreich auf, während die Sehdauer bei Live-Streaming-Inhalten gegenüber dem Vorjahr um 131 %. Im Rahmen seines Video-on-Demand-Geschäfts wurden mehr als 4.400 Titel veröffentlicht, wobei die Sehdauer im Vergleich zum Vorjahr um 106 % stieg. Ende Juni 2026 lag die Gesamtzahl der Nutzer der Plattform bei über 53,59 Millionen, während die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer in Europa, Nordamerika und Lateinamerika im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 95 % stieg. Der Anstieg der Nutzerzahl und der Nutzerbindung stärkt die Grundlage für die weitere Monetarisierung des Geschäfts.

Stetiges Wachstum im Photovoltaikgeschäft und neue Marktchancen in der Unterhaltungselektronik durch den KI-Begleitroboter TCL AiMe

Im Innovationsgeschäft behielt das Photovoltaikgeschäft seine „relativ anlagenarme" Ausrichtung bei, optimierte seine Geschäftsstruktur, legte den Schwerpunkt auf Rentabilität und expandierte in Kernmärkte mit hoher Netzaufnahmefähigkeit, hohen Strompreisen und stabilen Renditen. Auf den internationalen Märkten lag der Schwerpunkt weiterhin auf den europäischen Kernländern, wobei die Synergien aus der Markenstärke von SunPower und den globalen Vertriebsressourcen von TCL genutzt wurden, um die Markteinführung sowie den Ausbau des Geschäfts mit den „integrierten Energielösungen für Photovoltaik, Energiespeicherung und Heizung" voranzutreiben. Im ersten Halbjahr 2026 entwickelte sich der Umsatz stabil und stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,3 % auf 11,39 Mrd. HK$.

Um die Marktchancen zu nutzen, die sich aus der Konvergenz von KI und IoT ergeben, brachte das Unternehmen im August 2026 TCL AiMe auf den Markt. TCL AiMe wurde für emotionale Begleitung im häuslichen Umfeld entwickelt und ist der weltweit erste Begleitroboter mit modularem Design, Interaktion über menschenähnliche Mimik sowie Sprachinteraktion im gesamten Zuhause. TCL AiMe wurde im August 2026 offiziell auf den Markt gebracht und soll einen neuen, weitgehend unerschlossenen Markt in der Unterhaltungselektronik erschließen.

Übernahme des TCL-Klimaanlagengeschäfts zur Weiterentwicklung des kategorieübergreifenden Portfolios intelligenter Endgeräte

Am 15. Juli 2026 gab das Unternehmen die geplante Übernahme des TCL-Klimaanlagengeschäfts für eine Gesamtgegenleistung von 5,61 Mrd. HK$ bekannt. Vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen und anschließend in den Konzernabschluss des Unternehmens einbezogen. Der weltweite Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC) bietet erhebliches Wachstumspotenzial, angetrieben unter anderem durch die zunehmende Häufigkeit extremer Wetterereignisse, die wachsende Verbreitung von Klimaanlagen in Schwellenländern sowie die Nachfrage nach energieeffizienten Modernisierungen. Nach Abschluss der Transaktion soll die Übernahme die Ertragsbasis des Unternehmens wirksam stärken. Das Unternehmen wird sein etabliertes globales Vertriebsnetz sowie seine Erfahrung in der lokalen Marktbearbeitung nutzen, um Synergien in den Bereichen Globalisierung, Markenführung und Lieferketten zu erschließen, eine Neubewertung am Kapitalmarkt zu erreichen und die Renditen für die Aktionäre weiter zu steigern.

Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen seine globale Geschäftsbasis weiter festigen, einen klaren Entwicklungspfad hin zum mittleren bis oberen Preissegment verfolgen, den Gewinnbeitrag seiner Ökosystem-Geschäftsfelder stärken und vielfältige Wachstumstreiber entwickeln. Gestützt auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen globale strategische Aufstellung, technologische Innovation, kategorieübergreifendes Ökosystem intelligenter Endgeräte sowie die gemeinsam mit Sony aufgebaute Home-Entertainment-Plattform wird das Unternehmen sein Geschäftspotenzial weiter ausschöpfen, die Wachstumschancen der Branche nutzen und langfristiges, stabiles, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Wachstum erzielen.

[1] Quelle: Omdia, weltweite Daten zu den TV-Auslieferungen nach Marke im ersten Halbjahr 2026. [2] Quelle: Omdia, weltweite Daten zu den Auslieferungen von Mini-LED-TVs nach Marke im ersten Halbjahr 2026. [3] Die Gesamtkosten umfassen Verkaufs- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten. [4] Quelle: Omdia, weltweite Daten zu den TV-Auslieferungen nach Marke im ersten Halbjahr 2026. [5] Quelle: Omdia, weltweite Daten zu den Auslieferungen von Mini-LED-TVs nach Marke im ersten Halbjahr 2026. [6] Quelle: Omdia, weltweite Daten zu den Auslieferungen von Mini-LED-TVs nach Marke im ersten Halbjahr 2026.

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Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, eine auf den Kaimaninseln gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist seit November 1999 am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Ihr Geschäftsfeld umfasst das Display-Geschäft, das Innovationsgeschäft und das Internetgeschäft. Geleitet von der Unternehmensphilosophie „Strategy Guidance, Innovation Driven, Advanced Manufacturing and Global Operation" („strategische Ausrichtung, innovationsgetriebenes Handeln, fortschrittliche Fertigung und globale Geschäftstätigkeit") setzt TCL Electronics aktiv auf Transformation und Innovation, konzentriert sich auf die Erschließung des globalen Markts im mittleren bis oberen Preissegment und strebt einen kategorieübergreifenden Ausbau des „Smart IoT Ecosystem" an. TCL Electronics hat sich zum Ziel gesetzt, Nutzern intelligente Lösungen für einen gesunden Lebensstil in allen Lebenslagen zu bieten, und strebt an, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligenter Endgeräte zu werden. TCL Electronics ist in der Liste der für den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect zugelassenen Aktien enthalten. Die Aktie ist Bestandteil des Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index, des Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index sowie des „Hang Seng SCHK Electronics Theme Index". Seit 2018 hat das Unternehmen von der Hang Seng Indexes Company mehrere Jahre in Folge ein ESG-Rating von A erhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von TCL Electronics unter http://electronics.tcl.com oder über den offiziellen WeChat-Account von TCL Electronics Investor Relations.

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