Trump: USA sichern sich riesige Ölvorkommen in Venezuela
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump neue riesige Ölvorkommen in Venezuela gesichert. Mit der Vereinbarung bringen die USA mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölvorkommen unter ihre Kontrolle, wie Trump auf der Plattform Truth Social mitteilte./jcf/DP/zb
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