An den Finanzmärkten baut sich ein Konflikt auf, der weit über die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve hinausgeht. Die US-Notenbank muss die Inflation bekämpfen und dafür das Geld knapp und teuer halten. Das Finanzministerium benötigt dagegen niedrigere Finanzierungskosten, damit der amerikanische Schuldenberg nicht außer Kontrolle gerät.

Beide Ziele lassen sich immer schwerer miteinander vereinbaren. Auch die jüngste Rede von Fed-Chef Kevin Warsh während des Jackson Hole Symposiums hat wenig Aufschluss darüber gegeben, wie die USA das Problem lösen wollen.

USA haben mehr als 40 Billionen Dollar Schulden

Amerikas Staatsverschuldung hat inzwischen die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Die Zahl allein ist zunächst vor allem symbolisch. Gefährlich wird sie durch die Kombination aus anhaltend hohen Defiziten, gestiegenen Renditen und einem wachsenden Refinanzierungsbedarf. Niedrig verzinste Anleihen laufen aus und müssen durch neue Bonds mit deutlich höheren Zinsen ersetzt werden.

Die jährlichen Zinskosten bewegen sich bereits in der Größenordnung von einer Billion Dollar – Tendenz weiter steigend. Das Schuldenproblem beginnt sich wie ein Schneeball selbst zu vergrößern: Höhere Schulden erzeugen höhere Zinskosten, die wiederum zusätzliche Schulden erforderlich machen.

Warsh bleibt hart – und verschärft damit Bessents Problem

Fed-Chef Kevin Warsh hat in Jackson Hole deutlich gemacht, dass er die Inflationsgefahr noch nicht für gebannt hält. Die besseren Daten des Sommers reichten ihm nicht aus, um von einer nachhaltigen Verbesserung des zugrunde liegenden Preisdrucks zu sprechen. Sollte sich die Inflation nicht klar und schnell genug dem Zwei-Prozent-Ziel annähern, habe die Fed weiterhin Arbeit zu erledigen.

Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen am kurzen Ende sind daraufhin gestiegen, während die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf knapp 46 Prozent geklettert ist.

Warsh stärkt damit zunächst die Glaubwürdigkeit der Notenbank. Gleichzeitig verschärft er jedoch genau das Problem, das Finanzminister Scott Bessent lösen muss: Je konsequenter die Fed gegen die Inflation vorgeht, desto teurer wird die Finanzierung des Staates.

Die KI-Investitionen erhöhen die Kapitalnachfrage – und die Renditen

Bessent muss dafür sorgen, dass der Markt neue amerikanische Staatsanleihen aufnimmt. Das wird schwieriger, weil auch Unternehmen und andere Industriestaaten große Mengen an Anleihen emittieren.

Der Kapitalbedarf des KI-Booms verstärkt die Konkurrenz zusätzlich, während China und andere ausländische Gläubiger nicht mehr als ebenso verlässliche Käufer gelten wie früher.

Das Finanzministerium versucht deshalb, den Markt mit ausgeweiteten Rückkäufen langlaufender Anleihen zu stabilisieren, die Liquidität zu verbessern und die Finanzierung stärker auf kurzfristige Laufzeiten zu verlagern.

Diese Maßnahmen können Stress reduzieren und Zeit kaufen. Sie beseitigen aber weder das Defizit noch den Schuldenberg. Mehr kurzfristige Schulden erhöhen sogar die Abhängigkeit von den Leitzinsen und vom ständigen Refinanzieren.

Der blinde Fleck in Warshs Rede

Warsh räumt die Verantwortung der Fed für die jahrelang erhöhte Inflation ein, blendet aber die Mitverantwortung der Regierung gekonnt aus. Trotz seiner harten Rhetorik hat er weder die stark steigende Staatsverschuldung noch Bessents Eingriffe in den Anleihemarkt erwähnt.

Dabei haben die jüngsten Aussagen von Bessent höchste Relevanz für die Märkte gehabt. Die Renditestruktur soll beeinflusst werden, ohne dass die zugrunde liegende Verschuldung sinkt.

Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011 Drei Gründe für den Anleihe-Crash 19.08.2026 · 12:05 Uhr · onvista

Gerade hier zeigt sich der Konflikt zwischen Warsh und Bessent besonders deutlich. Warsh fordert eine „leisere Fed“, lehnt konkretes Lenken der Markterwartungen ab und möchte sich stärker an unverfälschten Marktsignalen orientieren.

Bessent versucht gleichzeitig, den Anleihemarkt zu stabilisieren und damit das Signal steigender Renditen abzumildern. Der eine will den Markt sprechen lassen, während der andere dessen Warnung leiser drehen muss.

Warshs Schweigen über diesen Konflikt bedeutet noch nicht, dass er bereits vor dem Finanzministerium kapituliert hat. Im Gegenteil: Aktuell versucht er, sich als glaubwürdiger Inflationsbekämpfer zu etablieren.

Doch jeder weitere Renditeanstieg erhöht die Zinslast, belastet Immobilien und Unternehmen und verschärft den Druck auf den Staatshaushalt. Je länger Warsh hart bleibt, desto größer wird das Risiko, dass Bessents Maßnahmen nicht mehr ausreichen.

Am Ende dürfte die Fed unter Druck geraten

Eine echte Lösung würde niedrigere Ausgaben, höhere Einnahmen aus Steuern oder dauerhaft stärkeres Wirtschaftswachstum erfordern – angesichts der Größe des Schuldenbergs sogar wohl eher eine Kombination aus allen drei Dingen.

Für eine schnelle und politisch schmerzhafte Haushalts-Konsolidierung fehlt jedoch der erkennbare Wille. Wahrscheinlicher ist deshalb der Versuch, aus dem Schuldenproblem herauszuwachsen – unterstützt durch regulatorisch geförderte Anleihekäufe und eine Inflation, die den realen Wert der Schulden langsam reduziert.

Kurzfristig ist Warshs Kurs kein ideales Umfeld für Bitcoin. Steigende Realrenditen machen sichere Dollar-Anlagen attraktiver und können Risikoanlagen unter Druck setzen. Sollte die Fed tatsächlich noch einmal die Zinsen erhöhen, wären weitere Rückschläge möglich.

Langfristig sieht das Bild anders aus. Je stärker der Staat in den Anleihemarkt eingreifen muss und je offensichtlicher der Konflikt zwischen Inflationsbekämpfung und Staatsfinanzierung wird, desto attraktiver werden unabhängige, knappe Vermögenswerte.

Die Schuldenkrise wird sich nicht ohne Repression lösen lassen

Bitcoin profitiert nicht allein von sinkenden Zinsen. Entscheidend ist der wachsende Zweifel daran, dass sich die amerikanische Schuldenkrise ohne finanzielle Repression, anhaltende Inflation oder eine erneute monetäre Lockerung lösen lässt.

Warsh hat in Jackson Hole Härte demonstriert. Er hat aber nicht erklärt, wie diese Härte mit einem Staat vereinbar sein soll, der sich hohe Schulden und hohe Zinsen gleichzeitig immer weniger leisten kann.

Genau diese unbeantwortete Frage könnte zum wichtigsten makroökonomischen Treiber der kommenden Jahre werden – und damit auch zum langfristigen Fundament der Bitcoin-These.

Die Nicht-Reaktion des Bitcoin-Kurses auf die Rede von Warsh zeigt, dass der Markt weiterhin mit großer Skepsis auf die aktuelle geldpolitische Lage in den USA blickt und Worte allein nicht mehr reichen, um das Vertrauen zurückzugewinnen.

Denke langfristig!

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