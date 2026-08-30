Keine Akkreditierung für Bloomberg beim G20-Finanzministertreffen

BERLIN/ASHEVILLE (dpa-AFX) - Vor dem G20-Treffen gibt es Probleme mit der Akkreditierung einzelner Journalisten, die Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in die USA begleiten.

Das Bundesfinanzministerium habe sich bei der US-Regierung intensiv für die Zulassung der Journalisten von "New York Times" und Bloomberg zu dem Treffen eingesetzt, hieß es aus Delegationskreisen. Die Akkreditierung des Berliner Korrespondenten der "New York Times" sei zunächst abgelehnt worden - er habe sie dann aber doch noch erhalten.

Mit Blick auf die Nachrichtenagentur Bloomberg seien die Bemühungen aber erfolglos geblieben, obwohl die Bundesregierung auf hoher diplomatischer Ebene interveniert habe. Dieses Vorgehen gegenüber einer internationalen Nachrichtenagentur sei beispiellos und aus Sicht der Bundesregierung inakzeptabel, hieß es aus der Delegation.

Finanzminister Lars Klingbeil ist auf dem Weg in die USA, um in Asheville im Bundesstaat North Carolina an dem G20-Finanzministertreffen teilzunehmen. Dort will der SPD-Politiker mit seinen internationalen Amtskollegen darüber beraten, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt./bg/DP/zb