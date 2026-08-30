Klingbeil berät mit internationalen Kollegen über Wachstum

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil will mit internationalen Amtskollegen darüber beraten, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. "Alle müssen ihren Beitrag leisten, dass die massiven globalen Unsicherheiten abnehmen", erklärte der SPD-Chef vor Abreise zum Treffen der G20-Finanzminister in Asheville in den USA. Deswegen dränge er auf ein Ende des Iran-Kriegs und offene Seewege durch die Straße von Hormus. Handelskonflikte und Wettbewerbsverzerrungen seien "Gift für die wirtschaftliche Entwicklung weltweit", betonte Klingbeil.

Die Bundesregierung setze voll auf Investitionen und Reformen. "Ich will, dass uns weltweite Krisen nicht mehr so hart treffen können wie zuletzt der Iran-Krieg", sagte Klingbeil. Dazu gehörten der Ausbau erneuerbarer Energien und Investitionen in Forschung und Entwicklung./tam/DP/stw

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