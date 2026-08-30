Merz: Antwort auf Sprengstoff-Drohne mit Partnern abgestimmt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung stimmt ihre angekündigte Reaktion auf den versuchten Sprengstoff-Anschlag am Flughafen Leipzig/Halle aktuell mit europäischen Partnern und innerhalb der Nato ab. "Die wird in diesen Tagen auch final abgestimmt mit der Europäischen Union, mit den Nato-Partnern", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im ARD-Sommerinterview. Es werde eine Reaktion aus Deutschland sein, aber die Partner würden davon nicht überrascht werden.

Weitgehende Einigung in der Bundesregierung

Auf die Frage, ob Deutschland überhaupt angemessen reagieren könnte, sollte sich eine Urheberschaft Russlands herausstellen, antwortete der Kanzler: "Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heißt." Zur Frage, wer hinter dem versuchten Anschlag steckt, ließ er sich nicht ein. Merz fügte hinzu, die Ermittlungen stünden kurz vor dem Abschluss. "Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren", sagte er. Und es werde nicht mehr lange dauern.

Eine mit Sprengstoff präparierte Drohne war am Abend des 4. August im Sicherheitsbereich des Flughafens zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft sprach von einem "schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland". Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr./abc/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegenheute, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktiegestern, 12:30 Uhr · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen