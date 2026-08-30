Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen
Acatis · Uhr
In Deutschland bietet der erste Neobroker an, KI-gestützt zu investieren. Das könnte zu mehr Handel verleiten. Doch diese Strategie hat gravierende Nachteile.
Künstliche Intelligenz (KI) erreicht nun auch das Investieren für breite Massen. Mit Scalable Capital hat ein erster Neobroker bekannt gegeben, dass er "agentisches Investieren" für seine Kunden zukünftig ermöglichen will.
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