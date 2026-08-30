Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen

Künstliche Intelligenz (KI) erreicht nun auch das Investieren für breite Massen. Mit Scalable Capital hat ein erster Neobroker bekannt gegeben, dass er "agentisches Investieren" für seine Kunden zukünftig ermöglichen will.

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