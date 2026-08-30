Kolumne von Stefan Riße

Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen

Acatis · Uhr

In Deutschland bietet der erste Neobroker an, KI-gestützt zu investieren. Das könnte zu mehr Handel verleiten. Doch diese Strategie hat gravierende Nachteile.

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Quelle: lassedesignen / Adobe Stock
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Künstliche Intelligenz (KI) erreicht nun auch das Investieren für breite Massen. Mit Scalable Capital hat ein erster Neobroker bekannt gegeben, dass er "agentisches Investieren" für seine Kunden zukünftig ermöglichen will.

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