43-jähriger Schweizer nach tödlichen Schüssen in Aarau festgenommen

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠31. Aug (Reuters) - Ein 43-jähriger Mann ist nach den tödlichen Schüssen auf einer Techno-Party in ‌der Schweizer Stadt Aarau festgenommen worden. Der Schweizer wurde in ⁠der ⁠Nacht auf Montag unter dringendem Tatverdacht gefasst, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang ‌sowie zu Motiv ‌und Hintergrund dauerten an, hieß es weiter. Aktuell werde von ⁠einem Einzeltäter ausgegangen.

Nachdem am frühen ‌Sonntagmorgen auf einer ⁠Techno-Party auf einer Pferderennbahn eine 22-Jährige erschossen und fünf weitere Menschen verletzt worden ‌waren, ⁠hatte die Polizei eine ⁠landesweite Großfahndung eingeleitet und weite Teile Aaraus abgesperrt.

(Bericht von John Revill und Marleen Käsebier, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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