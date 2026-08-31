Adobe Systems - Ein echter Knalleffekt

Ein echter Knalleffekt
In den letzten Jahren fristete die Adobe-Aktie an der Börse ein Schattendasein. Das bisherige Allzeithoch bei 700 USD, welches aus dem Jahr 2021 stammt, ist das offensichtlichste Sinnbild dieser Feststellung. Möglicherweise ändert sich das aber gerade, denn es mehren sich verschiedene charttechnische Lebenszeichen. Als solche werten wir beispielsweise die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 263,48 USD) und den Bruch des seit Herbst 2024 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 261,40 USD). Der beschriebene Befreiungsschlag komplettiert zudem eine klassische „V-Umkehr“ (siehe Chart). Mit dem Abschluss dieser Trendwendeformation wurde gleichzeitig das Jahrestief von 2022 bei 274,73 USD zurückerobert. Alle diese konstruktiven Entwicklungen schlagen sich auch auf der Indikatorenseite nieder. So sind MACD und Relative Stärke (Levy) inzwischen wieder „long“ positioniert. Während ersterer zuvor bereits eine positive Divergenz ausgebildet hatte, liegt im Verlauf der Relativen Stärke eine Bodenbildung vor. Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein Kursziel von rund 360 USD. Als Stopp ist dagegen die o. g. Glättungslinie prädestiniert.
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In den letzten Jahren fristete die Adobe-Aktie an der Börse ein Schattendasein. Das bisherige Allzeithoch bei 700 USD, welches aus dem Jahr 2021 stammt, ist das offensichtlichste Sinnbild dieser Feststellung. Möglicherweise ändert sich das aber gerade, denn es mehren sich verschiedene charttechnische Lebenszeichen. Als solche werten wir beispielsweise die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 263,48 USD) und den Bruch des seit Herbst 2024 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 261,40 USD). Der beschriebene Befreiungsschlag komplettiert zudem eine klassische „V-Umkehr“ (siehe Chart). Mit dem Abschluss dieser Trendwendeformation wurde gleichzeitig das Jahrestief von 2022 bei 274,73 USD zurückerobert. Alle diese konstruktiven Entwicklungen schlagen sich auch auf der Indikatorenseite nieder. So sind MACD und Relative Stärke (Levy) inzwischen wieder „long“ positioniert. Während ersterer zuvor bereits eine positive Divergenz ausgebildet hatte, liegt im Verlauf der Relativen Stärke eine Bodenbildung vor. Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein Kursziel von rund 360 USD. Als Stopp ist dagegen die o. g. Glättungslinie prädestiniert.
Adobe Systems (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Adobe Systems
Quelle: LSEG, tradesignal²
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