Affirm: Warum das Wachstum den Zinsdruck noch schlägt

Was bewegt die Aktie?

Affirm bleibt ein klassischer Anbieter für Buy-now-pay-later-Finanzierungen. Das Unternehmen profitiert vom Wachstum kleiner Konsumentenkredite, trägt aber zugleich das Risiko einer schwächeren Kreditqualität.

Der Umsatz legte um 33 Prozent zu und blieb damit in der Größenordnung der vergangenen Quartale. Der ausgewiesene Gewinn stieg zwar sehr stark, enthält aber einen Steuervorteil von fast 1,5 Milliarden Dollar. Deshalb eignet sich dieser Wert nur begrenzt zur operativen Einordnung.

Das Gross Merchandise Volume liefert ein klareres Bild. Es stieg von 10,4 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 14,1 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von 36 Prozent und lag deutlich über den Erwartungen. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich ebenfalls und lag über 30 Prozent, nach weniger als 28 Prozent im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Affirm ein Gross Merchandise Volume von 64 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Vorjahr waren es 50 Milliarden Dollar. Das wäre ein weiterer Anstieg um fast 30 Prozent. Für das erste Quartal erwartet Affirm rund 1,2 Milliarden Dollar Umsatz aus 13,7 bis 14 Milliarden Dollar Gross Merchandise Value.

Charttechnik

Die Aktie sprang nach den Zahlen mit einem großen Gap über ein wichtiges Widerstandsniveau, fiel aber von 90 Dollar wieder auf 78 Dollar zurück. Die Trendlinie bleibt deshalb entscheidend. Hält sie, bleibt das Bild konstruktiv. Fällt sie, kippt das Setup schnell.

Martins Einschätzung

Affirm bietet Wachstum, aber auch ein klares Risiko. Steigende Zinsen und eine schwächere Kreditqualität können die Aktie belasten. Solange die Trendlinie hält, bleibt der Ausbruch aber intakt.