AKTIE IM FOKUS: OHB dank Großauftrag weiter stabilisiert

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag hat dem Raumfahrtkonzern OHB am Montag einen Kurssprung von bis zu knapp zehn Prozent auf 208 Euro beschert. Gegen Mittag lagen die Papiere noch etwas mehr als sieben Prozent im Plus bei 203,50 Euro. Damit setzten die seit Kurzem im SDax notierten Aktien ihren jüngsten Stabilisierungskurs fort, nachdem sie vergangene Woche mit 185,80 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gesackt waren.

Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn mitgeteilt, es habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen Vertrag über rund eine Milliarde Euro über die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem Iris unterzeichnet.

In den vergangenen Wochen nahmen etliche Analysten die Beobachtung der OHB-Aktie auf - fast durchweg mit Kaufempfehlungen und Kurszielen deutlich über dem aktuellen Bewertungsniveau. Sie reichen von 250 Euro bei der US-Investmentbank Goldman Sachs, die trotzdem nur ein neutrales Votum ausspricht, bis 360 Euro bei der Privatbank Rothschild. Das durchschnittliche Kursziel der neun von Bloomberg erfassten Experten liegt bei etwas mehr als 300 Dollar.

Mitte August hatte OHB den vom US-Konzern Worthington Steel übernommenen Stahlhändler Klöckner & Co im deutschen Nebenwerte-Index SDax ersetzt. OHB wird derzeit mit rund 4,3 Milliarden Euro bewertet. Rund 60 Prozent der Anteile liegen in den Händen der Gründerfamilie Fuchs. Der Finanzinvestor KKR ist ebenfalls beteiligt. Dieser hatte im Juni einige Anteile abgegeben. Zudem erhöhte OHB durch die Ausgabe neuer Aktien das Kapital und nahm damit knapp 500 Millionen Euro ein. Außerdem stieg dadurch der Streubesitz. Dies ermöglichte die Aufnahme in den SDax./gl/err/zb/stw

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