Aktien Europa: Leichter - Anstieg von Zinsen und Ölpreisen bremst die Anleger

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei steigenden Zinsen am Anleihemarkt und höheren Ölpreisen hat der europäische Aktienmarkt zu Wochenbeginn einen schweren Stand. Mit recht ruhigem Handel machte sich auch der Feiertag in London bemerkbar. So gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent nach auf 6.471 Punkte. Außerhalb des Euroraums büßte der Schweizer Leitindex SMI 0,2 Prozent ein auf 14.374 Punkte.

Der Stoxx Europe 600 Real Estate fiel auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli, während deutsche Bundesanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren rentieren. Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte. Fed-Chef Kevin Warsh hatte in seiner Rede auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole Zinserhöhungen signalisiert. Ein Schritt im September gilt am Markt nun als wahrscheinlich.

Oben zu finden waren der Stoxx Europe 600 Oil & Gas und der Stoxx Europe 600 Chemicals . Beide profitierten von den ersten Angriffen des US-Militärs auf Ziele im Iran seit Mitte Juli. Die Ölpreise stiegen und die Hoffnung auf eine Verlängerung der Sonderkonjunktur im Chemiesektor durch die schwierige Passage der Straße von Hormus nahm wieder zu.

Die Ölwerte Eni und Totalenergies besetzten die EuroStoxx-Spitze. Unten zu finden waren Siemens Energy nach den Verlusten der KI-Branche an der Wall Street und in Asien./ag/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
E
EURO STOXX 50
TotalEnergies (ehem. Total)
Eni
C
CAC 40
S
STOXX Europe 600 Oil & Gas

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