ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Aroundtown auf 1,90 Euro - 'Neutral'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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