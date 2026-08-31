ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 60 Franken

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Kapitalunterlegung für ausländische Tochtergesellschaften verliere weiterhin an Brisanz, schrieb Joseph Dickerson am Montag. Die Kommission habe sich für einen deutlich moderateren Ansatz ausgesprochen als der Bundesrat. Der Gesetzgebungsprozess sei zwar noch nicht abgeschlossen, doch der Experte geht davon aus, dass sich der Fokus der Anleger zunehmend von der Kapitalunsicherheit zur Verbesserung der Kapitalrendite verlagern wird./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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