Außenminister Wadephul reist nach Tunesien und Algerien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist an diesem Montag vor dem Hintergrund der Krisen im Nahen Osten und in der Sahelregion nach Tunesien und Algerien. In der tunesischen Hauptstadt Tunis will der CDU-Politiker unter anderem seinen Kollegen Mohamed Nafti treffen. Geplant sind auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern und ein Besuch bei einem Startup-Unternehmen. Wadephul wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Noch am Nachmittag will der Minister nach Algerien weiterreisen. Dort sind Treffen mit Außenminister Ahmed Attaf und mit Wirtschaftsvertretern geplant. Wadephul soll auch von Präsident Abdelmadjid Tebboune empfangen werden.

Ein Sprecher des Außenministeriums hatte gesagt, Tunesien und Algerien seien für Deutschland und Europa wichtige Partner, die auch als Bindeglied zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent fungierten. Ein besonderer Schwerpunkt liege in beiden Ländern auf dem Thema Wirtschaft. Es gebe ein großes Potenzial, die Zusammenarbeit vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien zu verstärken. Auch regionale Fragen wie die Lage im Nahen Osten sowie in der Sahelregion sollten in Tunis und Algier besprochen werden./bk/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Schifffahrts-Route
Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffengestern, 19:44 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Handelsstreit
Expertin: Trump hat Kanada provoziert27. Aug. · dpa-AFX
Expertin: Trump hat Kanada provoziert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegengestern, 06:30 Uhr · Acatis
Blockbuster-Spiel kommt im November
So wichtig ist GTA VI für die Take-Two-Aktie29. Aug. · onvista
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nicht28. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen